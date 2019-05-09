WEFA İnsani Yardım Organizasyonundan Lübnan’daki Arsal Kampı’na Ramazan yardımı

Ramazan yardımları kapsamında Lübnan’da bulunan WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, Suriyeli mültecilerin yoğunlukta yaşadığı Arsal Kampı’nda yüzleri güldürdü.

Ramazan yardımlarını gerçekleştirmek üzere Lübnan’da bulunan WEFA ekibi, Arsal Kampı’nda kalan mültecileri de ziyaret etti. Kamptaki yardım çalışmalarına katılan WEFA gönüllüsü İsmail Başer, “Arsal Kampı’ndaki mültecilerin durumu içler acısı. İnsanlar çadırlarda, plastik veya tenekeden yapılmış evlerde yaşamaya çalışıyor. Dışarıdan gelen yardımlarla ayakta kalmaya çabalayan mülteciler her türlü yokluğa rağmen inançlarından ödün vermiyor. WEFA olarak biz de kamptaki kardeşlerimize kumanya ve zekat yardımında bulunduk. Bir nebze de olsa gıda sıkıntılarını gidermek istedik” ifadelerini kaydetti.

Başka bir WEFA gönüllüsü Asalettin Soylu ise, “Buradaki kardeşlerimiz su, yemek, barınma gibi en temel ihtiyaçlardan mahrumlar. Yokluğa rağmen hayata tutunmaya çalışıyorlar. Bizler de buradaki kardeşlerimizi Ramazan ayında yalnız bırakmak istemedik. Buradaki yardım çalışmalarımız yarına kadar devam edecek” dedi.

Suriyeli mültecilerin yoğunlukta yaşadığı Arsal Kampı, 2 bin rakımıyla Lübnan’ın en yüksek bölgesi.



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