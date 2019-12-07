WEFA'dan, Hakkari'deki 1071 öğrenciye yardım

HAKKARİ (AA) - WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, Hakkari'de 1071 öğrenciye kışlık kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundu.

WEFA'dan yapılan açıklamaya göre, kış yardımları ile her sene Türkiye'deki çocukların yüzünü güldüren kuruluş, bu yıl yardımlarının ilkini Hakkari'de başlattı.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin 22 okulda tespit ettiği 1071 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisine mont, bot, atkı, bere ve eldiven dağıtıldı.

Şubat ayı sonuna kadar İstanbul, Bitlis, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Ağrı, Kars, Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak'taki 11 bin öğrenciye yardım yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WEFA Genel Başkanı Musab Aydın, çocukların sıcak bir kış geçirmesi için çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirtti.

Türkiye'deki kış yardımlarına bu yıl Hakkari'den start verdiklerini aktaran Aydın, "Hakkari'deki yavrularımızı mutlu ettik. Şırnak ve Adana'da bulunan WEFA ekiplerimiz de oradaki okullarda kış yardımlarına devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yine ekiplerimiz kış yardımı yapılacak diğer şehirlere doğru yola çıkacaklar. Bu sene Türkiye'deki kış yardımlarımızı Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

