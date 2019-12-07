HABER

WEFA'dan, Hakkari'deki 1071 öğrenciye yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 13:59 | Son Güncelleme

WEFA Genel Başkanı Musab Aydın: - "Hakkari'deki yavrularımızı mutlu ettik. Şırnak ve Adana'da bulunan WEFA ekiplerimiz de oradaki okullarda kış yardımlarına devam ediyor"

HAKKARİ (AA) - WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, Hakkari'de 1071 öğrenciye kışlık kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundu.

WEFA'dan yapılan açıklamaya göre, kış yardımları ile her sene Türkiye'deki çocukların yüzünü güldüren kuruluş, bu yıl yardımlarının ilkini Hakkari'de başlattı.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin 22 okulda tespit ettiği 1071 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisine mont, bot, atkı, bere ve eldiven dağıtıldı.

Şubat ayı sonuna kadar İstanbul, Bitlis, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Ağrı, Kars, Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak'taki 11 bin öğrenciye yardım yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WEFA Genel Başkanı Musab Aydın, çocukların sıcak bir kış geçirmesi için çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirtti.

Türkiye'deki kış yardımlarına bu yıl Hakkari'den start verdiklerini aktaran Aydın, "Hakkari'deki yavrularımızı mutlu ettik. Şırnak ve Adana'da bulunan WEFA ekiplerimiz de oradaki okullarda kış yardımlarına devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yine ekiplerimiz kış yardımı yapılacak diğer şehirlere doğru yola çıkacaklar. Bu sene Türkiye'deki kış yardımlarımızı Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Watch GT 2 ile sağlıklı bir yaşama 'adım atın' Watch GT 2 ile sağlıklı bir yaşama 'adım atın'
Büyük Usta Karpov, Mersin'de minik satranççılarla buluştuBüyük Usta Karpov, Mersin'de minik satranççılarla buluştu
İl belediyelerinin sosyal medyadan ilginç 'hatır sorma' paylaşımlarıİl belediyelerinin sosyal medyadan ilginç 'hatır sorma' paylaşımları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bot ve mont yardımı Hakkari WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu

En Çok Okunan Haberler

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Dikkat! Kuvvetli donacağız

Dikkat! Kuvvetli donacağız

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Saldırgan Suudi asker çıktı! Trump, Kral Selman'la görüştü

Saldırgan Suudi asker çıktı! Trump, Kral Selman'la görüştü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maden kuyusuna düşen işçi hayatını kaybetti

Gece yarısı korkunç haber!

Denizli'de vahşet! Ev arkadaşı olduğu 2 kişiyi öldürdü

Vahşet! 2 ev arkadaşını vahşice öldürdü

Son dakika! İdlib'deki saldırılar nedeniyle 25 bin sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere kaçtı

25 bin sivil Türkiye sınırına kaçtı!

Ceren'in katiliyle ilgili yeni detay! 14 yıl önce bıçakladığı Dinçer'in iş yerine 150 metredeki otelde kalmış

Caniyle ilgili yeni detay! Oraya 150 metredeki otelde kalmış

Sosyal medyayı karıştıran iddia! Ceren'in katil zanlısının 2 arkadaşı da firar etti

Ceren'in katil zanlısının 2 arkadaşı da firar etti iddiası!

Son dakika! FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı'ndaki "Avrupa" yapılanmasına operasyon

Dışişleri Bakanlığı'ndaki "Avrupa" yapılanmasına operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.