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WEFA'dan Moro Müslümanlarına ramazan yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 16:31 | Son Güncelleme

WEFA'dan Moro Müslümanlarına ramazan yardımı

İSTANBUL (AA) - WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, Moro Müslümanlarına ramazan öncesi kumanya yardımında bulundu, yetimlere bayramlık kıyafet hediye etti.

WEFA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Filipinler'in başkenti Manila'da ve Moro Müslümanlarının en yoğun yaşadığı Mindanao Adası'ndaki Cotabato şehrinde ramazan yardımları gerçekleştirildi.

Genç WEFA Başkanı Muhammed Medeni Boyacı, yaklaşık 25 saat süren yolcuğun ardından Filipinler'e ulaştıklarını belirterek, "İlk olarak yetimlerimizle buluştuk. Masum yavrularımızın sevinci, neşeli kahkahaları bize tüm yorgunluğumuzu unutturdu. Yetim çocuklarımızla beraber oyunlar oynadık, ilahiler söyledik. Yetimlerimizle beraber biz de doyasıya eğlendik. Her bir yetimimize ve ailesine zekât yardımında bulunduk ve yetimlerimize bayramlıklarını şimdiden hediye ettik. Öte yandan ihtiyaç sahibi ailelere kumanya dağıttık." ifadelerini kullandı.

Ramazan yardımlarına yarına kadar devam edeceklerini belirten Boyacı, şunları kaydetti:

"Cotobato'nun dağlık bölgelerinde bulunan ve nüfusu yoğun olan bir köyü ziyaret ettik. Gittiğimiz köyde karşılaştığımız ilgi inanılmazdı. İlk defa yabancı birilerini görüyor olmalarına rağmen köylülerin bize karşı son derece sıcakkanlı davranmaları bizleri çok mutlu etti. Buradaki ramazan yardımlarımızı da gerçekleştirdikten sonra bir başka köye gitmek üzere yola koyulduk. Ancak gideceğimiz yere ulaşım sadece takalarla sağlandığı için yaklaşık yarım saat süren taka yolcuğumuz sonunda bölgeye ulaştık. Köye vardığımızda bizi yine çok büyük bir kalabalık bekliyordu. Oradaki Müslüman kardeşlerimize de zekât yardımında bulunduk. Çocuklara kırtasiye malzemesi hediye ettik. Çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Her ne kadar meşakkatli bir yolculuk yapmış olsak da günün sonunda çocukların gülüşünü görmek yine tüm yorgunluğumuzu aldı."

Filipinler'deki ramazan yardımlarına katılan Genç WEFA üyesi Kemal Beytekin ise "Buradaki Müslüman kardeşlerimizin gerçekten yardıma ihtiyacı var. İnsanların hikayelerini dinledikçe bizler de hüzünlendik. Zekat ve kumanya dağıtımlarımız öncesinde ellerini açıp, kendilerine bu yardımları gönderenlere hep dualar ettiler. Bu ziyaretimizde yetimlerimizin gülüşü bizim en büyük motivasyon kaynağımız oldu. Ramazan ayı öncesi Moro Müslümanlarını sevindirmiş olmanın ve Avrupalı hayırseverlerin bağışlarını yerine ulaştırmış olmanın huzurunu yaşıyoruz şimdi." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Moro Müslümanları Ramazan WEFA

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