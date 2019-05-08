WEFA'dan Suriyelilere ramazan kumanyası

İSTANBUL (AA) - Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu (WEFA) ekipleri, Suriyeli mültecilerin yaşadığı Lübnan Arsal Kampı'nda zekat ve kumanya dağıtımı yaptı.

WEFA'dan yapılan açıklamaya göre, yardım organizasyonunun gönüllü ekipleri ramazan ayı dolayısıyla Lübnan'da bulunan Arsal Mülteci Kampı'nı ziyaret etti.

Yoğunlukla Suriyeli mültecilerin yaşadığı, 2 bin rakımıyla Lübnan'ın en yüksek bölgesi olan kamp sakinlerine zekat ve kumanya dağıtıldı.

Yardım dağıtmak üzere WEFA gönüllüsü olarak Lübnan'da bulunan İsmail Başer, "Arsal Kampı’ndaki mültecilerin durumu içler acısı. İnsanlar çadırlarda, plastik veya tenekeden yapılmış evlerde yaşamaya çalışıyorlar. Dışarıdan gelen yardımlarla ayakta kalmaya çabalayan mülteciler her türlü yokluğa rağmen inançlarından ödün vermiyorlar. WEFA olarak bizler de kamptaki kardeşlerimize kumanya ve zekat yardımında bulunduk. Bir nebze de olsa gıda sıkıntılarını gidermek istedik.“ dedi.

Mültecilerin temel ihtiyaçlarından mahrum olarak yaşadığını belirten WEFA gönüllüsü Asalettin Soylu ise, "Yokluğa rağmen hayata tutunmaya çalışıyorlar. Bizler de WEFA olarak buradaki kardeşlerimizi ramazan ayında yalnız bırakmak istemedik. Buradaki yardım çalışmalarımız yarına kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

