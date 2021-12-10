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Weimar İnsan Hakları Ödülü Demirtaş'a verildi

10.12.2021 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 Weimar İnsan Hakları Ödülü, gıyaben HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a verildi.

Weimar'da düzenlenen törende ödülü Demirtaş'ın kardeşi Süleyman Demirtaş aldı. Törene Almanya Kültür Bakanı Roth da katıldı.2021 Weimar İnsan Hakları Ödülü, törenle HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a verildi. Ödülü Demirtaş'ı temsilen Weimar'a gelen kardeşi Süleyman Demirtaş aldı. Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Weimar'da düzenlenen törene bir teşekkür mesajı yolladı. Demirtaş, mesajında 5 yıllık tutukluluğu sırasında Almanya'dan ve tüm dünyadan kendisi ve tutuklu arkadaşlarıyla gösterilen dayanışma için teşekkür etti.

Törende bir konuşma yapan Weimar Belediye Başkanı Peter Kleine, Kürt sorununa demokratik çözüm, demokratikleşme, inanç özgürlüğü ve Türkiye'de insanların dil, kültür ve siyasi açıdan eşitliği konusunda gösterdiği çabalar nedeniyle Demirtaş'ın ödüle layık görüldüğünü söyledi. Kleine koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok mahkumun Türkiye'de tahliye edildiğini ancak bu imkanın Demirtaş'a tanınmadığını belirtti.

Weimar Belediye Meclisi'nin ödülle ilgili yaptığı açıklamada da 48 yaşındaki Selahattin Demirtaş'ın 2016 yılından beri suçsuz yere cezaevinde tutuklu olduğu ifade edildi. Tutuklamanın hukuki bir temele dayanmadığı belirtilen açıklamada "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2018 ve 2020 yıllarında tahliyesini talep etmesine karşın Demirtaş'ın 142 yıl hapis cezasına mahkum olduğu" kaydedildi.

Ödül törenine Almanya Kültür Bakanı Roth da katıldı

Almanya Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth da törende bir konuşma yaptı. Claudia Roth "dostum" olarak nitelediği Selahattin Demirtaş için verilen ödülün, ülkenin en önemli insan hakları ödüllerinden biri olduğunu söyledi. Roth, "cesarete sahip, kalbi olan, sıcak kalpli ve zeki" bir siyasetçi, bir insan hakları savunucusu ve demokrat olarak nitelediği Demirtaş'ı Türkiye'nin demokratikleşmesi için bir umut olarak gördüğünü ifade etti. Yeşiller partili siyasetçi, Süleyman Demirtaş'tan kendisini unutmadıklarını ve kendisini desteklemeye devam ettiklerini Selahattin Demirtaş'a iletmesini istedi.

Azınlık haklarını savunan Göttingen merkezli Tehdit Altındaki Halklar Cemiyeti (GfbV) Demirtaş'ı ödüle aday göstermiş, Weimar Belediye Meclisi de 21 Temmuz 2021 tarihli toplantısında ödülü Demirtaş'a verme kararı almıştı. 1995 yılından beri her yıl verilen ödülün maddi değeri 5 bin euro.

Weimar Belediye Meclisi geçen yıl Hollandalı Katolik Rahip Jozef Jan Michel Kuppens ile Malavili Felicia K Monjeza'yı insan hakları ödülüne layık görmüştü. Ödülün Malavi'deki tütün plantajlarındaki modern köleliğin sona erdirilmesi için yaptıkları çalışmalar nedeniyle verildiği açıklanmıştı. Türkiye'den 1998 yılında da HDP Adana milletvekili ve hukukçu Meral Danış Beştaş ödüle layık görülmüştü. Ödül her yıl 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde takdim ediliyor.

DW / EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

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