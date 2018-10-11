HABER

Weinstein'a yöneltilen cinsel taciz suçlamalarından biri düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 18:50 | Son Güncelleme

New York Manhattan Bölge Mahkemesi, ABD'li yapımcı Harvey Weinstein'a yöneltilen 3 cinsel taciz suçlamasından birini düşürdü

ABD'de, üç kadına yönelik cinsel taciz suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Harvey Weinstein'a karşı yöneltilen suçlamalardan biri düşürüldü.

Weinstein, New York Manhattan Bölge Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Hakim James Burke, Weinstein hakkında 3 suçlamadan biri olan Lucia Evans ile ilgili suçlamanın düşürülmesine hükmetti.

Weinstein'ın avukatı Benjamin Brafman, Evans'ın yaşananlar hakkında jüriye yalan söylediğine inandığını belirtti.

Hollywood'u sarsan cinsel taciz iddialarının odağındaki Amerikalı yapımcı Weinstein, temmuz ayında üçüncü cinsel saldırı suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede hakkındaki son suçlamaları reddederek ikinci kez kefaletle serbest bırakılmıştı.

Ünlü yapımcı, daha önce kendisine yöneltilen iki suçlamadan tutuksuz yargılanmak için de 1 milyon dolar kefalet ödemişti.

Weinstein, Kevin Spacey gibi Hollywood ünlülerinin adının geçtiği taciz iddiaları, geçen yıl sonunda Hollywood'u sarsmıştı. Aralarında ünlü aktrislerin de bulunduğu çok sayıda kadının cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Weinstein, erkek kardeşi Robert ile kurduğu film şirketinden çıkarılmış ve yapımcının, Hollywood Film Akademisi ile ilişiği kesilmişti.

Ünlü yapımcı suçsuz olduğunu ve kimseyle rızası dışında cinsel ilişkiye girmediğini savunuyor.

PARTNERPoposuna estetik yaptırdı değerine değer kattı!Poposuna estetik yaptırdı değerine değer kattı!
Rahip Brunson, 4'üncü kez hakim karşısına çıkacak (3)Rahip Brunson, 4'üncü kez hakim karşısına çıkacak (3)
Tekirdağ'da minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı varTekirdağ'da minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
New York

En Çok Okunan Haberler

Korkunç iddia! Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Cidde'de öldürüldü

Korkunç iddia! Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Cidde'de öldürüldü

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

Bir iddia daha! 'Berkay'ın sapkın cinsel ilişkileri var'

Bir iddia daha! 'Berkay'ın sapkın cinsel ilişkileri var'

Arda Turan'ın elindeki silah ateş aldı! Berkay ve Arda Turan arasında neler yaşandı?

Arda Turan'ın elindeki silah ateş aldı! Berkay ve Arda Turan arasında neler yaşandı?

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İbrahim Kalın: Suudi Arabistan ile ortak çalışma grubu kurulacak

İbrahim Kalın: Suudi Arabistan ile ortak çalışma grubu kurulacak

Beştepe'deki toplantı sonrası ilk açıklama!

Beştepe'deki toplantı sonrası ilk açıklama!

Adliye karıştı! Polis örtüye sarıp götürdü

Adliye karıştı! Polis örtüye sarıp götürdü

Tekirdağ'da minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Tekirdağ'da minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

TEM'de büyük kaza: Tır ile otobüs çarpıştı! Trafik kilit

TEM'de büyük kaza: Tır ile otobüs çarpıştı! Trafik kilit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.