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Werder Bremen, Ömer Toprak'ı kiraladı

11.08.2019 15:56 | Son Güncelleme

Bundesliga'da Werder Bremen, Türkiye Milli Takımı futbolcusu Ömer Toprak'ı Borussia Dortmund'dan kiralayarak kadrosuna kattı.

Bundesliga ekibi Werder Bremen, Türkiye Milli Takımı futbolcusu Ömer Toprak'ı önümüzdeki sezon için kiraladığını açıkladı.

Otuz yaşındaki stoperi Borussia Dortmund'dan kiralayan Werder Bremen'in internet sitesinde, teknik direktör Florian Kohfeldt'in bu transfer hakkındaki görüşlerine yer verildi. "Ömer, yıllarca en üst düzeyde oynamış hızlı bir stoper" diyen Kohfeldt, "Werder'i seçtiği için çok mutluyuz" ifadesini kullandı.

Werder Bremen kulübünden yapılan açıklamada, Toprak için Borussia Dortmund ile varılan anlaşmaya, sezon sonunda futbolcunun bonservisini alma zorunluluğunun eklenmesi ihtimalinin "çok yüksek" olduğu belirtildi.

İlk 11 şansı yüksek

Bremen ekibinin kadrosundaki Sebastian Langkamp ve Milos Veljkovic'in sakatlıklarının sürmesinden ötürü Toprak'ın önümüzdeki hafta başlayacak sezonun ilk maçında Fortuna Dusseldorf'a karşı ilk 11'de sahaya çıkma şansı yüksek.

Werder Bremen, Cumartesi günü Almanya Kupası'nda beşinci lig temsilcisi Atlas Delmenhorst'u 6-1 mağlup ederek yeni sezon öncesi moral bulmuştu.

Profesyonel futbolculuk kariyerine Freiburg'da başlayan Toprak, Bayer Leverkusen'de yıldızı parladıktan sonra 2017 yılında Borussia Dortmund'a transfer olmuştu. Toprak, 27 kez Türkiye Milli Takımı formasını giydi.

DW,dpa/CÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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