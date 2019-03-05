Wesley Sneijder ve Yolanthe Cabau boşanma kararı aldı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder ile Yolanthe Cabau, flaş bir kararla boşanma kararı aldı.

Hollanda’da yayın yapan nu.nl sitesinin haberine göre; 2009’dan beri birlikte olan çiftin kesin olarak ayrılık kararı verdiğini duyurdu. Boşanma süreciyle ilgili medyadan anlayış talep eden ikili, yapılacak haberlerde kendilerine ve özel hayatlarının gizliliğine saygı duyulmasını istiyor.

Ünlü çiftin, bir süredir ayrılacağı magazin basınının gündemindeydi. 2010'dan beri evli olan Sneijder - Cabau çiftinin Xess Xava isminde oğulları vardı.

34 yaşındaki Hollandalı futbolcu 2013-2017 yılları arasında Galatasaray forması giymişti.

