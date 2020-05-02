Wesley Sneijder'in jübile maçı koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendi

Galatasaray ve Hollanda Milli Takımı'nın eski yıldızı Wesley Sneijder'in 3 Haziran'da Utrecht'teki Galgenwaard Stadyumu'nda oynanacak jübile maçı, koronavirüs salgını nedeniyle, gelecek yıla ertelendi.

Sneijder için, Hollanda Milli Takımı'nda birlikte top koşturduğu eski futbolcular ile Ajax, Galatasaray, Inter ve Real Madrid'den oyuncuların yer aldığı "yıldızlar karması" karşı karşıya gelecekti.

Ancak Hollanda hükümetinin 1 Eylül'e kadar tüm spor karşılaşmaları da dahil kitlesel etkinlikleri yasaklaması üzerine, Sneijder'in veda maçının, 37. doğum günü olan 9 Haziran 2021'e ertelenmesi kararlaştırıldı.

Hollanda Futbol Federasyonu'nun (KNVB) gelecek sezon programını açıklamasının ardından, Sneijder'in jübile maçının tarihi kesinleştirilecek.

Wesley Sneijder'in futbol yaşamına resmen noktalayacağı veda maçında İngiltere Premier Ligi takımlarından Tottenham Hotspur'u çalıştıran José Mourinho şöhretler karmasını hazırlayacak.

Selçuk İnan ve Burak Y**ılmaz da davetli**

Galatasaray'daki eski takım arkadaşları Selçuk İnan ve Burak Yılmaz da, Sneijder için sahaya çıkacak.