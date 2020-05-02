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  4. Wesley Sneijder'in jübile maçı koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendi

Wesley Sneijder'in jübile maçı koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendi

02.05.2020 13:50 | Son Güncelleme

Galatasaray ve Hollanda Milli Takımı'nın eski yıldızı Wesley Sneijder'in 3 Haziran'da Utrecht'teki Galgenwaard Stadyumu'nda oynanacak jübile maçı, koronavirüs salgını nedeniyle, gelecek yıla ertelendi.

Wesley Sneijder'in jübile maçı koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendi

Galatasaray ve Hollanda Milli Takımı'nın eski yıldızı Wesley Sneijder'in 3 Haziran'da Utrecht'teki Galgenwaard Stadyumu'nda oynanacak jübile maçı, koronavirüs salgını nedeniyle, gelecek yıla ertelendi.

Sneijder için, Hollanda Milli Takımı'nda birlikte top koşturduğu eski futbolcular ile Ajax, Galatasaray, Inter ve Real Madrid'den oyuncuların yer aldığı "yıldızlar karması" karşı karşıya gelecekti.

Ancak Hollanda hükümetinin 1 Eylül'e kadar tüm spor karşılaşmaları da dahil kitlesel etkinlikleri yasaklaması üzerine, Sneijder'in veda maçının, 37. doğum günü olan 9 Haziran 2021'e ertelenmesi kararlaştırıldı.

Hollanda Futbol Federasyonu'nun (KNVB) gelecek sezon programını açıklamasının ardından, Sneijder'in jübile maçının tarihi kesinleştirilecek.

Wesley Sneijder'in futbol yaşamına resmen noktalayacağı veda maçında İngiltere Premier Ligi takımlarından Tottenham Hotspur'u çalıştıran José Mourinho şöhretler karmasını hazırlayacak.

Selçuk İnan ve Burak Y**ılmaz da davetli**

Galatasaray'daki eski takım arkadaşları Selçuk İnan ve Burak Yılmaz da, Sneijder için sahaya çıkacak.

Takımda, Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'ın yanı sıra Jari Litmanen, Fabio Cannavaro, Julio Cesar, Javier Zanetti, Samuel Eto'o, Cristian Chivu, Marco Materazzi, Dejan Stankovic, Esteban Cambiasso, Diego Milito gibi ünlü futbolcular yer alacak.

Bert van Maarwijk'ın teknik direktörlüğünü yapacağı Hollanda karmasında ise, Clarence Seedorf, Patrick Kluivert, Edgar Davids, Arjen Robben, Mark van Bommel, Giovanni van Bronckhorst, John Heitinga, Dirk Kuijt, Nigel de Jong, Khalid Boulahrouz ve André Ooijer gibi isimler forma giyecek.

Son olarak Katar'ın Al Gharfa takımında forma giyen 35 yaşındaki Sneijder geçen yaz sözleşmesinin sona ermesinin ardından, Ağustos ayında futbolu bıraktığını açıklamıştı.

Hollanda Milli Takımı ile 134 kez sahaya çıkan ve en fazla milli formayı giyen oyuncu unvanını elde eden Sneijder, Aralık 2018'deki Peru maçından sonra Portakallar'a veda etmişti.

Sneijder, Mourinho'nun çalıştırdığı Real Madrid ve Inter takımlarında forma giydi. İki isim, Inter'de 2010 yılında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı.

Bert van Maarvijk'ın çalıştırdığı Hollanda Milli Takımı ile 2010 Dünya Kupası finali oynayan Sneijder İspanya karşısında alınan 1 - 0'lık yenilgi sonucu ikincilik madalyası aldı.

Koronavirüs

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