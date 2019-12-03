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West Ham taraftarlarına homofobik tezahürat soruşturması

03.12.2019 06:03 | Son Güncelleme

Londra polisi, West Ham taraftarlarının Cumartesi günü Chelsea'nin stadında oynanan karşılaşmada homofobik tezahürat attığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Futbolda ayrımcılık karşıtı bir dernek olan Kick It Out da İngiltere Futbol Federasyonu'ndan da ayrı bir soruşturma başlatmasını talep etti. Chelsea ve West Ham LGBT+ Taraftar Grubu tezahüratları kınadı.

West Ham taraftarlarına homofobik tezahürat soruşturması

Londra polisi, West Ham taraftarlarının Cumartesi günü Chelsea'nin stadında oynanan karşılaşmada homofobik tezahürat attığı iddiasıyla soruşturma başlattı.

Deplasman taraftarlarının homofobik tezahüratlarını kayda alan bazı sosyal medya kullanıcıları, maçın ardından Twitter üzerinden polisle iletişim kurmuştu.

Emniyet yetkilileri soruşturmada henüz gözaltı yapılmadığını açıkladı.

Futbolda ayrımcılık karşıtı bir dernek olan Kick It Out da İngiltere Futbol Federasyonu'ndan da ayrı bir soruşturma başlatmasını talep etti.

Chelsea Taraftarları Vakfı ise "West Ham taraftarlarının sürekli homofobik tezahürat yapmasından bunaldık" açıklamasında bulundu.

West Ham LGBT+ Taraftar Grubu da Kick It Out derneğinin bu tezahüratların homofobik olduğunu şüpheye yer olmayacak bir şekilde ortaya koyduğunu açıkladı.

Twitter'dan bir paylaşım yapan grup "Homofobik tezahüratlar yaptığınızda yalnızca çoğu heteroseksüel olan Chelsea taraftarlarına hakaret etmiş olmuyorsunuz, aynı zamanda tüm gay taraftarlara hakaret ediyorsunuz" dedi ve ekledi:

"Biz bundan daha iyiyiz ve kendi taraftarlarımıza hakaret etmeyen sloganlar bulabiliriz.

"Haberlerde homofobiyle anılan bir kulüp olmamalıyız. Bu konuda çok daha köklü sorunları olan başka gruplar var.

"Biz de onlardan biri olmayalım. Daha iyi olalım. West Ham olalım. Irkı, toplumsal cinsiyeti, cinsiyeti ve herhangi bir şeyi ne olursa olsun tüm West Ham Ailesi'ni destekleyin."

BBC'nin edindiği bilgilere göre suçlamalardan haberdar olan İngiltere Futbol Federasyonu, bu konuda atacağı adım konusunda yetkililerle görüşmeler yapıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Chelsea, "Biz kendi taraftarlarımız ayrımcılık yaptığında onları eleştiriyoruz ve diğer kulüplerden de aynısını yapmalarını bekliyoruz" dedi.

West Ham ise açıklamasında "Eşitlik konusunda en üst standartları hayata geçiren kulübümüz, bunun altında kalan herhangi bir davranışı hoş görmez" ifadelerini kullandı.

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