West sendromlu minik Eyüp azmi sayesinde ilerleme kaydediyor

Hastalığa karşı direnç gösteren minik Eyüp, bu yaşına kadar boynunu tutamazken azmiyle bunun da üstesinden geldi.

Göksel ve Hatice Bolu çiftinin 3 çocuğundan biri olan Eyüp Bolu'ya, doğumundan sonra yaşadığı bazı sağlık sorunlarının ardından götürüldüğü Mersin Üniversitesi Hastanesinde west sendromu (Epilepsi CP) tanısı konuldu.

Evladının sağlığına kavuşacağı günün hayalini kurduğunu dile getiren anne, şöyle konuştu:

"En büyük isteğim oğlumun ağzından bir kelime çıkması, 'anne, baba' demesi. Zor bir süreç ama umudumuzu hiç kaybetmedik. Ben inanıyorum, Eyüp iyileşecek çünkü o çok savaşçı bir çocuk. Yoğun bakıma yattığında 'kendinizi hazırlayın bu bebeğin kurtuluşu yok' dediler ama benim oğlum savaştı, 4 yaşına girdi. Şu anda da çok savaş veriyor. Önceden kafasını hiç tutamıyordu. Şimdi bunun üstesinden geldi. Bu benim için dünyanın en büyük umudu."

Adliyede memur olarak çalışan baba Göksel Bolu ise oğlunun bazı ilaçlarını karşılamada zorlandıklarını söyledi.

Hastalıkta kök hücre nakli tedavisinin uygulandığını anlatan baba Bolu, "Bununla ilgili çabalarımız oluyor, inşallah uygun kök hücre çıkar. İlaçlarımızın bazısı yurt dışından geliyor ama gerçekten çok pahalı. Eyüp'ün dışarıya çıkarılması için özel bir bebek arabasına ihtiyacı var." diye konuştu.

Baba Göksel Bolu, çocuğunun doğumunda ihmal olduğu gerekçesiyle Mersin'deki hastaneye dava açtıklarını, mahkeme sürecinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

