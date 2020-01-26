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West sendromlu minik Eyüp azmi sayesinde ilerleme kaydediyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.01.2020 11:02 | Son Güncelleme

Aydın'da, doğuştan yürüme, konuşma ve işitme güçlüğü çeken, rahatsızlığı nedeniyle burnundan beslenen epilepsi hastası 4 yaşındaki Eyüp Bolu, ailesinin desteği ve azmi sayesinde boynunu tutmaya başladı - Anne Hatice Bolu: - "En büyük isteğim oğlumun ağzından bir kelime çıkması, 'anne, baba' demesi. Zor bir süreç ama umudumuzu hiç kaybetmedik. Ben inanıyorum, Eyüp iyileşecek çünkü o çok savaşçı bir çocuk"

NECİP UYANIK - Aydın'da, west sendromuna (Epilepsi CP) yakalanan ve bu süreçte hastalığa karşı direnç gösteren 4 yaşındaki Eyüp Bolu'nun ailesi, evlatlarının savaşarak bu rahatsızlığının üstesinden geleceğine inanıyor.

Göksel ve Hatice Bolu çiftinin 3 çocuğundan biri olan Eyüp Bolu'ya, doğumundan sonra yaşadığı bazı sağlık sorunlarının ardından götürüldüğü Mersin Üniversitesi Hastanesinde west sendromu (Epilepsi CP) tanısı konuldu.

Yürüyemeyen, konuşamayan ve yemek yemede güçlük çeken Bolu, yarım dudak doğduğu için Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde ameliyat edildi. Halen oksijen makinesine bağlı yaşamını sürdüren Bolu, burnundan besleniyor.

Hastalığa karşı direnç gösteren minik Eyüp, bu yaşına kadar boynunu tutamazken azmiyle bunun da üstesinden geldi.

Eyüp'ün tedavisiyle yakından ilgilenen ve yanlarından hiç ayrılmayan aile, çocuklarının iyileşeceğine inanıyor.

Anne Hatice Bolu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun tedavisinin Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde devam ettiğini söyledi.

Evladının sağlığına kavuşacağı günün hayalini kurduğunu dile getiren anne, şöyle konuştu:

"En büyük isteğim oğlumun ağzından bir kelime çıkması, 'anne, baba' demesi. Zor bir süreç ama umudumuzu hiç kaybetmedik. Ben inanıyorum, Eyüp iyileşecek çünkü o çok savaşçı bir çocuk. Yoğun bakıma yattığında 'kendinizi hazırlayın bu bebeğin kurtuluşu yok' dediler ama benim oğlum savaştı, 4 yaşına girdi. Şu anda da çok savaş veriyor. Önceden kafasını hiç tutamıyordu. Şimdi bunun üstesinden geldi. Bu benim için dünyanın en büyük umudu."

Adliyede memur olarak çalışan baba Göksel Bolu ise oğlunun bazı ilaçlarını karşılamada zorlandıklarını söyledi.

Hastalıkta kök hücre nakli tedavisinin uygulandığını anlatan baba Bolu, "Bununla ilgili çabalarımız oluyor, inşallah uygun kök hücre çıkar. İlaçlarımızın bazısı yurt dışından geliyor ama gerçekten çok pahalı. Eyüp'ün dışarıya çıkarılması için özel bir bebek arabasına ihtiyacı var." diye konuştu.

Baba Göksel Bolu, çocuğunun doğumunda ihmal olduğu gerekçesiyle Mersin'deki hastaneye dava açtıklarını, mahkeme sürecinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

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anne baba hasta West Sendromu

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