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Western Digital, ’Dünyanın en hızlı microSD kartı’ olduğu belirtilen yeni modelini tanıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 16:34 | Son Güncelleme

Western Digital, Barselona’da gerçekleşen Dünya Mobil Kongresi’nde (Mobile World Congress-MWC) dünyanın en hızlı 1 TB UHS-I microSD flash bellek kartı olduğu belirtilen 1 TB SanDisk Extreme UHS-I microSDXC kartını sergiledi.Western Digital, bu yıl 25-28 Şubat tarihleri arasında Barselona’da gerçekleşen Dünya Mobil Kongresi’nde (Mobile World Congress-MWC) dünyanın en hızlı 1TB UHS-I microSD flash bellek kartı olduğu belirtilen 1TB SanDisk Extreme UHS-I microSDXC kartını sergiledi.

Western Digital, ’Dünyanın en hızlı microSD kartı’ olduğu belirtilen yeni modelini tanıttı

Western Digital, Barselona’da gerçekleşen Dünya Mobil Kongresi’nde (Mobile World Congress-MWC) dünyanın en hızlı 1 TB UHS-I microSD flash bellek kartı olduğu belirtilen 1 TB SanDisk Extreme UHS-I microSDXC kartını sergiledi.

Western Digital, bu yıl 25-28 Şubat tarihleri arasında Barselona’da gerçekleşen Dünya Mobil Kongresi’nde (Mobile World Congress-MWC) dünyanın en hızlı 1TB UHS-I microSD flash bellek kartı olduğu belirtilen 1TB SanDisk Extreme UHS-I microSDXC kartını sergiledi. Yapılan bilgilendirmede; yeni kart, akıllı telefonlar, drone’lar ve aksiyon kameralarında üretilen büyük miktarda yüksek kaliteli fotoğraf- video gibi içeriklerin saklanması ve taşınması için daha yüksek hız ve kapasiteye sahip. Bu etkileyici kapasite ve hız seviyeleri tüketicilere, alan kısıtlamaları veya uzun aktarım süreleri konusunda endişe duymadan istedikleri tüm içeriği oluşturma olanağı da sağlayacak.
İnsanların dünyalarını yakalamak ve korumak için SanDisk marka kartlara güvendiklerine vurgu yapan Western Digital, SanDisk Markalı Ürünler Pazarlama Direktörü Brian Pridgeon, "Hedefimiz, tüketicilerin kendileri için önemli olan içeriği paylaşabilmelerini sağlamak için mümkün olan en iyi deneyimi sunmak" dedi.

Üretilen yüksek kaliteli içeriğin, hiç olmadığı kadar hızlı taşınmasına yardımcı olmak için tasarlanan 1 TB SanDisk Extreme UHS-I microSD kart, 160 MB/s1’e varan hızlara ulaştığı belirtiliyor. Bu yeni kart, tüketicilerin şu anda piyasada bulunan standart UHS-I microSD kartlara göre neredeyse yarısı kadar sürede dosya aktarmalarını sağladığı bildiriliyor. Ayrıca; yeni SanDisk Extreme kartı 512GB kapasitede de sunulacak ve uygulamaların en iyi hızlarda başlatılması ve yüklenmesi için A2 spesifikasyonuna sahip olacak.

Western Digital, ’Dünyanın en hızlı microSD kartı’ olduğu belirtilen yeni modelini tanıttı

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