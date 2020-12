WeTransfer ne demek? WeTransfer kullanımı nasıl olur?

WeTransfer kullanımı oldukça basittir. İnternet tarayıcınıza ‘’WeTransfer’’ yazdıktan sonra sayfaya ulaşırsınız. Sayfada gördüğünüz boş alanları doldurmanız ve daha sonra da istediğiniz dosyayı gösterilen alana yüklemeniz yeterlidir. Boş alanlar sizin mail adresinizi ve gönderimin gerçekleşeceği mail adresini yazmak üzere ayrılır. Dilerseniz gerekli bilgileri doldurduktan sonra karşı tarafa bir mesaj gönderebilmeniz için ayrılmış bir alan da bulunur. Böylece gönderdiğiniz dosyaya dair bir açıklama yapabilir ya da istediğiniz iletiyi yazabilirsiniz. Gerekli tüm işlemleri gerçekleştirdikten sonra dosyanızı gönderime hazır olur. İşte işlem bu kadar hızlı ve basit. Sistem, yapılan her türlü işlemden sizi haberdar eder. Sizi haberdar etmek için de e-posta adresinize mailler gönderir. Bu mailler, boş alanları doldururken yazdığınız e-posta hesabınıza yollanır. Örneğin; dosyanızı gönderdikten sonra işlemin tamamlandığına dair bir mail alırsınız. Ayrıca gönderim yaptığınız kişinin dosyayı tekrar indirmesi halinde de bir bilgilendirme maili gönderebilir. WeTransfer hizmetinin ücretli ve ücretsiz seçenekleri bulunur. Uygulamayı herhangi bir ücret ödemeden kullanan bir kullanıcı iseniz dosyalarda belirli bir indirme süresi bulunur. Bu süre 1 haftadır. Bu 1 haftanın sonunda gönderimini yaptığınız dosyanın linki her iki taraf için de kullanılmaz hale gelir. Fakat bu türden kısıtlamalarla karşılaşmak istemiyorsanız belirli bir ücret karşılığında daha fazla veri gönderimi yapabilir ya da gönderi arşivinize ulaşarak istediğiniz veriye tekrar ulaşabilirsiniz. Ücret ödeyerek yapacağınız işlemler WeTransfer Plus üyeliği olarak adlandırılır. Plus üyelik ile sınırlandırma olmaksızın uygulamayı kullanabilirsiniz.

WeTransfer Plus Üyeliği Nedir?

WeTransfer, kullanıcıları için ücretli ve ücretsiz olmak üzere farklı işlemler sunar. Eğer dosya paylaşımını sık yapan veya boyutu yüksek verileri daha sık gönderen biri iseniz WeTransfer Plus üyeliğini tercih edebilirsiniz. Plus üyeliğe sahip olmak için belli bir ücret ödemeniz gerekir. Bu ücret aylık 12 dolar civarındadır. Peki Plus üyeliğe sahip olunca hangi özelliklerden yararlanabilirsiniz? Üyeliğe sahip olduğunuz andan itibaren 20GB’a kadar veri gönderimi yapabilirsiniz. Ayrıca üyelikle birlikte önceden gönderimini yaptığınız dosyalara ulaşmanız da mümkün. 100 GB’lık bir bulut alanı sağlayan Plus üyeliğiniz sayesinde önceden gönderdiğiniz dosyalara bu bulut alanından ulaşabilirsiniz. Arşivinizde bulunan dosyaları farklı kişilere de göndermeniz mümkün. Tüm bu teknik özelliklerin yanında Plus üyelik size kişiselleştirilmiş özellikler de sunar. Kişiselleştirilmiş URL ve arka plan görüntü seçeneği bunlardan birkaçı. Kısacası Plus üyeliği ile kişiselleştirilmiş özelliklerle WeTransfer’in keyfini çıkarabilirsiniz.