HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. WeTransfer ne demek? WeTransfer kullanımı nasıl olur?

WeTransfer ne demek? WeTransfer kullanımı nasıl olur?

21.12.2020 16:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
WeTransfer ne demek? WeTransfer kullanımı nasıl olur?

Dijital verilerinizi göndermek amacıyla oluşturulmuş WeTransfer dosya gönderme platformu son dönemlerde oldukça fazla talep gören bir hizmettir. Gelin bu platforma biraz yakından bakalım…

Dosya gönderme işlemleri artık çok daha kolay! Günümüzün ilerleyen teknolojisi ile dosya gönderme gibi işlemlerin dahi dijital platformlar üzerinden hızlı ve kolay bir biçimde yapılması mümkün. Dosya gönderimlerinin sağlandığı WeTransfer, en çok tercih edilen platformlardan biri haline gelmiştir. Eğer hala bu platformu duymadıysanız bu yazımızda WeTransfer ne demek, nasıl kullanılır gibi sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

WeTransfer Nedir?

Eskiden her türlü dijital verinin aktarılması için oldukça talep gören USB veya harici disk gibi teknolojik aletlerin kullanımı günümüzde neredeyse tamamen geride kalmıştır. WeTransfer sistemi ile birlikte tüm dosya transferlerinizi internet üzerinden sağlamanız artık mümkün. Bu platformun fazla talep görmesindeki en büyük sebeplerden biri yüksek çözünürlükteki fotoğraf, video gibi büyük dosyalarınızın gönderilmesinde sağladığı kolaylıktır. E-postların gönderemediği kadar büyük dosyaları gönderebilen uygulamanın kaliteyi kaybetmeden gönderim işlemlerini yapması en dikkat çeken özelliklerindendir. WeTransfer uygulamasında dosya gönderim ve alım işlemleri, akıllı telefonlardan tanıdık olduğunuz bulut tabanlı bir sistem üzerinden yapılır. 2 GB’a kadar tüm işlemlerinizi WeTransfer ücretsiz ile güvenli bir şekilde gerçekleştirir. Siz de evinizin rahatlığında hiçbir zahmete girmeden dijital veri alım ya da gönderim işlemlerinizi hiçbir güvenlik ve veri kaybı sorunu yaşamadan yapabilirsiniz.

WeTransfer Nasıl Çalışır?

WeTransfer kullanımı oldukça basittir. İnternet tarayıcınıza ‘’WeTransfer’’ yazdıktan sonra sayfaya ulaşırsınız. Sayfada gördüğünüz boş alanları doldurmanız ve daha sonra da istediğiniz dosyayı gösterilen alana yüklemeniz yeterlidir. Boş alanlar sizin mail adresinizi ve gönderimin gerçekleşeceği mail adresini yazmak üzere ayrılır. Dilerseniz gerekli bilgileri doldurduktan sonra karşı tarafa bir mesaj gönderebilmeniz için ayrılmış bir alan da bulunur. Böylece gönderdiğiniz dosyaya dair bir açıklama yapabilir ya da istediğiniz iletiyi yazabilirsiniz. Gerekli tüm işlemleri gerçekleştirdikten sonra dosyanızı gönderime hazır olur. İşte işlem bu kadar hızlı ve basit. Sistem, yapılan her türlü işlemden sizi haberdar eder. Sizi haberdar etmek için de e-posta adresinize mailler gönderir. Bu mailler, boş alanları doldururken yazdığınız e-posta hesabınıza yollanır. Örneğin; dosyanızı gönderdikten sonra işlemin tamamlandığına dair bir mail alırsınız. Ayrıca gönderim yaptığınız kişinin dosyayı tekrar indirmesi halinde de bir bilgilendirme maili gönderebilir. WeTransfer hizmetinin ücretli ve ücretsiz seçenekleri bulunur. Uygulamayı herhangi bir ücret ödemeden kullanan bir kullanıcı iseniz dosyalarda belirli bir indirme süresi bulunur. Bu süre 1 haftadır. Bu 1 haftanın sonunda gönderimini yaptığınız dosyanın linki her iki taraf için de kullanılmaz hale gelir. Fakat bu türden kısıtlamalarla karşılaşmak istemiyorsanız belirli bir ücret karşılığında daha fazla veri gönderimi yapabilir ya da gönderi arşivinize ulaşarak istediğiniz veriye tekrar ulaşabilirsiniz. Ücret ödeyerek yapacağınız işlemler WeTransfer Plus üyeliği olarak adlandırılır. Plus üyelik ile sınırlandırma olmaksızın uygulamayı kullanabilirsiniz.

WeTransfer Plus Üyeliği Nedir?

WeTransfer, kullanıcıları için ücretli ve ücretsiz olmak üzere farklı işlemler sunar. Eğer dosya paylaşımını sık yapan veya boyutu yüksek verileri daha sık gönderen biri iseniz WeTransfer Plus üyeliğini tercih edebilirsiniz. Plus üyeliğe sahip olmak için belli bir ücret ödemeniz gerekir. Bu ücret aylık 12 dolar civarındadır. Peki Plus üyeliğe sahip olunca hangi özelliklerden yararlanabilirsiniz? Üyeliğe sahip olduğunuz andan itibaren 20GB’a kadar veri gönderimi yapabilirsiniz. Ayrıca üyelikle birlikte önceden gönderimini yaptığınız dosyalara ulaşmanız da mümkün. 100 GB’lık bir bulut alanı sağlayan Plus üyeliğiniz sayesinde önceden gönderdiğiniz dosyalara bu bulut alanından ulaşabilirsiniz. Arşivinizde bulunan dosyaları farklı kişilere de göndermeniz mümkün. Tüm bu teknik özelliklerin yanında Plus üyelik size kişiselleştirilmiş özellikler de sunar. Kişiselleştirilmiş URL ve arka plan görüntü seçeneği bunlardan birkaçı. Kısacası Plus üyeliği ile kişiselleştirilmiş özelliklerle WeTransfer’in keyfini çıkarabilirsiniz.

WeTransfer Mobil İşlemleri Nedir?

WeTransfer dosya indirme ya da gönderme işlemi yalnızca masaüstü cihazlarınız ile değil, mobil cihazlarınızla da mümkündür. Akıllı telefonunuza yükleyeceğiniz WeTransfer uygulaması ile bilgisayarınızda yapacağınız her türlü işleminizi kolayca telefon üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Akıllı telefon üzerinden dosya paylaşımının en büyük avantajı 10 GB’lık dosya paylaşımlarına dahi ücretsiz bir şekilde izin vermesidir. Bu avantaj sebebiyle pekçok kullanıcı platformun mobil uygulamasını tercih eder. Mobil işlemler masaüstü bilgisayarlarla aynı işleyiştedir. Genel itibarıyla WeTransfer uygulamasında ne yapmanız gerektiğini anlarsanız dilediğiniz dosyayı dilediğiniz cihazdan sorun yaşamadan gönderebilirsiniz.

WeTransfer Güvenli midir?

İnternet aracılığı ile bir işlem yaparken aynı zamanda güvenliğini de sorguluyor olabilirsiniz. WeTransfer nasıl kullanılır sorusundan sonra en çok karşılaşılan bir diğer soru da “WeTransfer bilgilerimi güvende tutuyor mu?” olur. Uygulama şu şekilde işler; WeTransfer aracılığı ile dosya gönderirken bu dosyaları uygulamanın sunucularına yüklersiniz. Bu şekilde ilgili dosya alıcı kişiye ulaşır. Paylaşım yaptığınız dosya yalnızca sisteme kaydedilir ve üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Bu güvenlik önlemlerine örnek olarak dosya yükleme işleminden sonra oluşturulan bağlantı ve bağlantının şifreleme uygulaması ile tamamen koruma altına alınması gösterilebilir. Uygulama üzerinden gönderdiğiniz dosyalarda veri kaybı yaşamadığınız gibi güvenlik problemleri ile karşılaşmanız olası değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nişanlandılar! İşte ilk kareler Nişanlandılar! İşte ilk kareler
Diyabet nedir? Diyabet belirtileri ve tipleri nelerdir?Diyabet nedir? Diyabet belirtileri ve tipleri nelerdir?
ALES sınav tarihleri belli oldu mu?ALES sınav tarihleri belli oldu mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Duru Önver'in 'İki kişiyle seks yaptım' diyen takipçisine yanıtı olay oldu

Duru Önver'in 'İki kişiyle seks yaptım' diyen takipçisine yanıtı olay oldu

Asgari ücret açıklamaları son durum!

Asgari ücret açıklamaları son durum!

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen kısmi felç oldu

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen kısmi felç oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kürsüde konuşurken fenalaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kürsüde konuşurken fenalaştı

AB mutasyon gündemiyle toplanıyor!

AB mutasyon gündemiyle toplanıyor!

İstanbul'un göbeğinde iğrenç kamp! Üst katta kumar, alt katta fuhuş

İstanbul'un göbeğinde iğrenç kamp! Üst katta kumar, alt katta fuhuş

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Diğer Haberler

Tehlikeli arbovirüs yani Batı Nil Virüsü nedir, nasıl bulaşır?

Celux ile bulaşıyor! Belirtileri koronavirüsle karıştırmayın

Dikkat! Siz de bulimia hastası olabilirsiniz

Dikkat! Siz de bulimia hastası olabilirsiniz

Atipik otizm nedir? Atipik otistik çocuklar hangi özelliklere sahiptir?

Atipik otizm nedir? Atipik otistik çocuklar hangi özelliklere sahiptir?

Cıva nedir? Cıva zehirlenmesi belirtileri nelerdir?

Cıva nedir? Cıva zehirlenmesi belirtileri nelerdir?

Gastrit nedir? Gastrit belirtileri nelerdir?

Gastrit nedir? Gastrit belirtileri nelerdir?

Diyabet nedir? Diyabet belirtileri ve tipleri nelerdir?

Diyabet nedir? Diyabet belirtileri ve tipleri nelerdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.