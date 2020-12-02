WhatsApp 2.20.13030 sürümü ile gelen yenilikler

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, güncellemeler ile kullanıcılarına yenilikler sunmaya devam ediyor. Mesajlaşma uygulaması uzun bir süredir üzerinde testlerine devam ettiği 2.20.13030 güncellemesini yayınladı. 2020 yılının son yenilik içeren güncellemesi olacak olan bu sürüm ile WhatsApp yeni duvar kağıdı ile güncellendi.

iOS ve Android için yayınlanan güncelleme ile artık karanlık ve aydınlık tema seçeneğine göre duvar kağıdı seçimi yapabiliyorsunuz. Ayrıca duvar kağıdı ayarlama ekranında yer alan slider sayesinde duvar kağıdının parlaklığını da ayarlayabiliyorsunuz.

Uygulamayı App Store veya Play Store’dan güncelledikten sonra WhatsApp>Ayarlar>Sohbetler>Sohbet Duvar Kağıdı bölümünden duvar kağıdınızı dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

Güncelleme ile ayrıca metin veya emoji’lerle çıkartmalarınızı arayıp bulabilir veya genel çıkartma kategorilerine göz atma özelliği de ekleniyor.

WhatsApp’ın 2021 yılının ilk ışıklarında Web sürümü için de planları bulunuyor. Muhtemelen ocak ayı içerisinde Web sürüme görüntülü ve sesli görüşme özellikleri eklenecek. Bu sayede görüntülü ve sesli görüşmelerinizi PC başından da yapabileceksiniz.