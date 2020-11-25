WhatsApp'a 3 yeni özellik daha geliyor!

WhatsApp indirme sayısı ile en çok kullanılan uygulamalar arasında bulunuyor. Milyarlarca insan, mesajlaşma trafiğini WhatsApp üzerinden sağlıyor. Bunun farkında olan Facebook çatısı altında bulunan WhatsApp iOS ve Android uygulamalarını daha iyi bir hale getirmek, kullanıcılarını memnun edebilmek adına belirli periyotlarla güncellemeler yayınlıyor. Fakat popüler mesajlaşma uygulaması, birçok uygulama geliştiricisi firma gibi yeni özelliklerini beta sürümlerde test ediyor. Son WhatsApp Android Beta sürümü ise bizi WhatsApp'ın yeni özellikleri ile tanıştırdı. Hem de 3 yeni özelliği ile.
WhatsApp duvar kağıtları WhatsApp Android Beta'sında karşımıza çıkan ilk değişimlerden biri. Buna göre WhatsApp duvar kağıdı özelleştirmesi sunacak. Kişiler, her bir sohbet için ayrı bir duvar kağıdı seçebilecek. Yani tek bir duvar kağıdı artık tüm sohbetlerin arka planını kaplamayacak. Buna ek olarak şeffaflık ayarı da sunacak olan WhatsApp, duvar kağıtlarını kişilerin zevklerine göre ayarlamalarını sağlayacak.
WhatsApp'tan video gönderme işlemi de gün içinde birçok kişinin sıklıkla gerçekleştirdiği eylemlerden biri. WhatsApp'ın ikinci yeniliği de tam da bu işleme odaklanıyor. WhatsApp artık kullanıcılarına bir sessize alma butonu sunacak. Böylece video paylaşırken çıkan ekranda sessiz olmasını istediğiniz videolar tek bir tuşla sessiz olarak gönderilebilecek.
''Daha sonra oku'' adındaki yeni WhatsApp özelliği ise WhatsApp arşivlenmiş sohbetler özelliğinin daha da geliştirilmiş hali olarak isimlendirilebilir. Daha sonra oku özelliği ile arşivlenmiş içeriklerin adı değişecek.
WhatsApp'ın yeni özelliklerinin ne zaman kullanıma gireceği henüz belli değil. Ancak 3 yeni özelliğinin yakın zamanda hem WhatsApp iOS hem de WhatsApp Android kullanıcılarına sunulması bekleniyor.
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