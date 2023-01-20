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WhatsApp'a büyük ceza! "6 ay içinde kurallara uygun hale getirin"

20.01.2023 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp'a kötü haber Avrupa Birliği'nden (AB) geldi. Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a, Avrupa Birliği (AB) veri gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle 5,5 milyon euro para cezası verildi. WhatsApp'ın veri işletim süreçlerini "6 ay içinde AB gizlilik kurallarına uygun hale getirmesi" kararlaştırıldı. WhatsApp ise yaptığı açıklamaya göre kararı temyize götürecek.

WhatsApp'a büyük ceza! "6 ay içinde kurallara uygun hale getirin"

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a, Avrupa Birliği (AB) veri gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle 5,5 milyon euro para cezası verildi. WhatsApp'ın Avrupa'daki merkezinin yer aldığı İrlanda'da bulunan Veri Koruma Komisyonu, şirketin, kullanıcıları kişisel verilerinin kullanılmasına izin vermeye zorladığını açıkladı.

Komisyon, WhatsApp'ın bu verileri "hizmet iyileştirmeleri ve güvenliğin" sağlanmasında kullanılmak üzere istediğini ifade etti.

WhatsApp'ın AB veri gizliliğini ihlal ettiğini belirleyen Komisyon, şirkete 5,5 milyon euro para cezası verdi.

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"6 AY İÇİNDE AB GİZLİLİK KURALLARINA UYGUN HALE GETİRİN"

Komisyon, WhatsApp'ın veri işletim süreçlerini 6 ay içinde AB gizlilik kurallarına uygun hale getirmesini kararlaştırdı.

Öte yandan, WhatsApp kararı temyize götüreceğini açıkladı.

İrlanda Veri Koruma Komisyonu, Eylül 2021'de mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a veri kurallarının ihlali nedeniyle 225 milyon euro para cezası kesmişti.

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