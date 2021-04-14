WhatsApp'a büyük şok! İşlem başlattılar

WhatsApp, yeni gizlilik politikası kararını açıkladığından beri büyük bir tepkiyle karşılaştı. Kararın 15 Mayıs'a ertelenmesiyle tepkilerin dozu biraz azalsa da mayıs ayına az bir süre kaldı. Şirket şimdi ise gizlilik politikası değişikliği yüzünden bazı hukuki sorunlar ile uğraşmak zorunda kalabilir.

ALMANYA'DAN WHATSAPP KARARINA KARŞI DURUŞ

Bloomberg'in haberine göre, Bir Alman veri koruma kuruluşu, şirketin gizlilik politikası güncellemesini durdurmak için işlem başlattı. Hamburg Veri Koruma ve Bilgi Özgürlüğü Komiseri Johannes Caspar, Facebook'un WhatsApp'tan gelen verileri toplamasını, şirketin pazarlama ve reklamcılık işini genişletmek için kullanacağından korkarak, kararı durdurmak istiyor. Casper yaptığı açıklamada ise hukuka aykırı bir şeyler olduğunu iddia ederek, veri öznelerini korumak için resmi bir idari prosedürün başlatıldığını belirtiyor.

15 MAYIS'TAN ÖNCE KARAR ÇIKABİLİR

Amaç, söylenildiği kadarıyla 15 Mayıs'tan önce, yani WhatsApp'ın, kullanıcıların yeni gizlilik politikasını kabul etmesi için işaret ettiği tarihten önce bir karara varmak. Ancak varılacak karar yalnızca Almanya'da yaşayan WhatsApp kullanıcıları için geçerli olacak gibi görünüyor. Çıkacak kararın diğer ülkeler için emsal teşkil etmesi ise muhtemel.

