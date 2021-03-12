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WhatsApp'a Instagram Reels desteği geliyor!

12.03.2021 12:32 | Son Güncelleme:
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WhatsApp'a Instagram Reels desteği geliyor!

WhatsApp'a Instagram Reels için yeni bir özellik geliyor. WhatsApp kaşifi WABetaInfo'nun paylaştığına göre, yeni özellik ile birlikte, Instagram Reels'ın TikTokvari videoları, yine Facebook'a ait olan WhatsApp üzerinden oynatılabilecek.

WhatsApp, tıpkı Instagram ve Messenger gibi Facebook'a bağlı olan bir sosyal medya platformu. Facebook'un hedefi ise platformlar arasında bir bütünlük oluşturmak. Hatta daha önce bu hedefin bir parçası olarak, Instagram Direct ile Facebook Messenger'ın birleştirildiğini görmüştük. Görünüşe bakılırsa Facebook şimdi de Instagram Reels için benzer bir adım atmak üzere.

WHATSAPP'A INSTAGRAM REELS VİDEOLARI İÇİN ÖZELLİK

WABetaInfo'nun paylaştığı bilgilere göre WhatsApp, Instagram Reels videolarının WhatsApp üzerinden oynatılması için çalışıyor. Böylece herhangi bir sohbet üzerinden gönderilen Instagram Reels videoları, Instagram'a erişmeksizin WhatsApp uygulaması içinde oynatılabilecek.

GELİŞ TARİHİNİ VERDİ

Kaynak, Instagram Reels videoları için ortaya çıkan özelliğin ne zaman geleceğini de paylaştı. Kaynağa göre özellik, bu yıl kullanıma sunulacak. WABetaInfo, attığı ikinci bir tweet'te Instagram Reels videolarının bağlantı olarak paylaşıldığında, Android için WhatsApp uygulamasında oynatılabildiğini söylese de biz WhatsApp Android uygulamasında henüz böyle bir özelliğe rastlayamadık.

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