WhatsApp'a Instagram Reels desteği geliyor!

WhatsApp, tıpkı Instagram ve Messenger gibi Facebook'a bağlı olan bir sosyal medya platformu. Facebook'un hedefi ise platformlar arasında bir bütünlük oluşturmak. Hatta daha önce bu hedefin bir parçası olarak, Instagram Direct ile Facebook Messenger'ın birleştirildiğini görmüştük. Görünüşe bakılırsa Facebook şimdi de Instagram Reels için benzer bir adım atmak üzere.

WABetaInfo'nun paylaştığı bilgilere göre WhatsApp, Instagram Reels videolarının WhatsApp üzerinden oynatılması için çalışıyor. Böylece herhangi bir sohbet üzerinden gönderilen Instagram Reels videoları, Instagram'a erişmeksizin WhatsApp uygulaması içinde oynatılabilecek.

@WhatsApp is working on the possibility to play #Instagram Reels within WhatsApp, for a future update.