WhatsApp’a nasıl sorun bildirilir? iOS ve Android’de WhatsApp’a sorun bildirme

Çok sayıda kişi tarafından tercih edilen WhatsApp anlık mesajlaşma uygulaması, dünyanın her noktasında kolay bir şekilde kullanılabilen uygulamalardan biridir. Çok sık kullanılan bu uygulamada zaman zaman bazı problemler yaşanabilmektedir. Bu problemler çözülemediğinde uygulama üzerinden yardım talebi oluşturulmasına ihtiyaç duyulabilmektedir. Özellikle teknik problemlerle alakalı yardım alınması son derece önemlidir.

WhatsApp’a nasıl sorun bildirilir?

Güvenilir bir arama ve mesajlaşma hizmeti sunan WhatsApp uygulaması sayesinde insanlar birbirlerine kolayca ulaşabilmekte ve birbirlerinden haberdar olabilmektedir. WhatsApp uygulamasında bazı zamanlarda çeşitli sorunlar görülebilmektedir. Bu sorunlar uygulamanın kendisinden kaynaklı olabileceği gibi, kullanılan cihazla ilgili de olabilmektedir.

Ancak teknik bir sorun mevcut olduğunda bu sorunun uygulama yetkililerine bildirilmesi gerekebilmektedir. Bu noktada WhatsApp’ın kendi bünyesinde yer alan destek ekibi ile iletişime geçilmelidir. Bunun için insanlar destek ekibiyle doğrudan iletişim kurabileceği gibi mail atarak da sorun bildirebilmektedir.

iOS ve Android’de WhatsApp’a sorun bildirme işlemi nasıl yapılır?

WhatsApp uygulamasında herhangi bir teknik sorun ile karşılaşıldığında bu durumu yetkililere bildirmek ve çözüm talep etmek son derece önemli bir konudur. WhatsApp uygulamasında sorun bildirme işlemi kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmeden önce internet bağlantısının kontrol edilmesi, olası bir bağlantı hatasının olup olmadığına bakılması önerilmektedir.

Eğer problem bağlantıdan kaynaklı ise hızlı bir şekilde çözüme ulaşabilir. Ancak internet bağlantısında herhangi bir sorun yoksa iOS ve Android’de WhatsApp’a sorun bildirme işleminin yapılması gerekebilir. Bu bağlamda iOS cihazlardan sorun bildirme işlemini yapmak isteyenlerin takip etmesi gereken adımlar şöyledir:

İlk olarak cihazınızdan WhatsApp uygulamasını açınız.

Sonrasında “Ayarlar” kısmına tıklayınız.

Bu kısımda karşınıza “Yardım” bölümü çıkacaktır. Bu bölüme tıklayarak devam ediniz.

Karşınıza "Yardım Merkezi" çıkacaktır. Bu bölüme dokunarak ilerleyiniz.

Yardım konuları arasında sorununuzla alakalı başlıkları bulup tıklayabilirsiniz. Eğer daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa sayfanın son kısmından destek ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.

Destek ekibiyle iletişime geçmeyi seçtiğinizde karşınıza sorunun ne olduğunu belirtmeniz için oluşturulmuş olan bir form gelecektir.

Yardım konuları arasında sorununuzla alakalı başlıkları bulup tıklayabilirsiniz. Eğer daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa sayfanın son kısmından destek ekibiyle iletişime geçebilirsiniz. Destek ekibiyle iletişime geçmeyi seçtiğinizde karşınıza sorunun ne olduğunu belirtmeniz için oluşturulmuş olan bir form gelecektir. Bu forma sorunu yazıp, ilerleyerek işlemi bitirebilirsiniz. WhatsApp size bir WhatsApp sohbeti üzerinden cevap verecektir.

Android cihazlardan sorun bildirme işlemini yapmak isteyenler ise şu adımları izlemelidir: