WhatsApp’a rekor ceza

Mesajlaşma hizmetinin, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) şeffaflık yükümlülüklerini yerine getiremediği iddia ediliyor. Komisyon ayrıca veri paylaşımının GDPR’yi ihlal ettiğini söyledi. WhatsApp bir süredir gizlilik ihlali konusuyla gündemden düşmüyor. Görünüşe göre kullanıcılardan tepki görmek bir yana ayrıca para cezaları da gelmeye başlıyor. Şirket bu konuda geri adım atmış olsa da bazı şeyler düzelmemiş gibi.

Karar, WhatsApp’tan hem şeffaflığını geliştirmesini hem de veri paylaşımını GDPR ile uyumlu hale getirmesi yönünde bir istekte bulunuyor. İrlanda ajansı başlangıçta WhatsApp’ı GDPR‘yi ihlal ettiği için 50 milyon € (59.3 milyon $) para cezasına çarptırmayı planlıyordu. Ancak Almanya ve diğer ülkelerden gelen tepkiler neticesinde ceza artırıldı. WhatsApp şaşırtıcı bir şekilde karara itiraz etmeyi planlıyor.

Şirket, 2018’de (soruşturmanın başladığı sıralarda) şeffaflık gerekliliklerini karşıladığını ve para cezalarının “tamamen orantısız” olduğunu iddia ediyor. Kullanıcılara “şeffaf ve kapsamlı” bilgiler sunmak için çaba gösterdiğini ileri sürüyor. Para cezası, teknoloji devlerine ihlaller nedeniyle verilen bir dizi cezanın sonuncu hamlesidir.

Amazon, Temmuz ayında GDPR sorunları nedeniyle 888 milyon dolarlık rekor bir para cezasıyla karşı karşıya kalmıştı. Twitter’dan da 450 milyon Euro (533,6 milyon dolar) ödemesi istenmişti.

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