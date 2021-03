WhatsApp'a videoların sesini kapatma özelliği eklendi!

WhatsApp videoların sesini kapatma özelliği için bir süredir çalışıyordu. Bu özellik, WhatsApp'ın beta sürümlerinde fark edilmişti. Zira birçok kez, sosyal medya platformu WhatsApp'ın bu yönde bir özellik için çalıştığına yönelik haberler gün yüzüne çıktı. Facebook'un bünyesindeki WhatsApp, videoların sesini kapatma özelliğini artık kararlı sürüme taşıdı.

WhatsApp, Twitter'dan paylaştığı gönderisi ile videoların sesini kapatma özelliğinin yayınlandığını duyurdu. Bu özellik ile birlikte bir videoyu herhangi bir sohbet içerisinde paylaşırken, sessiz olarak gönderebileceksiniz. Böylece kendisini göndermek ancak sesini göndermek istemediğiniz videoların sesini kolayca kapatabileceksiniz. Fakat iOS ve Android uygulamaları bulunan mesajlama platformu, bu özelliği henüz tüm kullanıcılara sunmuş değil.

????For your eyes, not your ears. You can now mute the audio on your videos before adding them to your Status or sending in chat. Now available on Android.