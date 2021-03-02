HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. WhatsApp'a videoların sesini kapatma özelliği eklendi!

WhatsApp'a videoların sesini kapatma özelliği eklendi!

02.03.2021 15:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
WhatsApp'a videoların sesini kapatma özelliği eklendi!

WhatsApp videolarının sesini kapatmak artık çok kolay. Telegram, BiP ve Signal'in rakibi mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uygulamasına sessiz sedasız WhatsApp videolarının sesini kapatan bir tuş ekledi. Bu tuş ile WhatsApp videoları sessiz bir şekilde gönderilebilecek.

WhatsApp videoların sesini kapatma özelliği için bir süredir çalışıyordu. Bu özellik, WhatsApp'ın beta sürümlerinde fark edilmişti. Zira birçok kez, sosyal medya platformu WhatsApp'ın bu yönde bir özellik için çalıştığına yönelik haberler gün yüzüne çıktı. Facebook'un bünyesindeki WhatsApp, videoların sesini kapatma özelliğini artık kararlı sürüme taşıdı.

ARTIK WHATSAPP VİDEOLARININ SESİNİ KAPATMAK MÜMKÜN

WhatsApp, Twitter'dan paylaştığı gönderisi ile videoların sesini kapatma özelliğinin yayınlandığını duyurdu. Bu özellik ile birlikte bir videoyu herhangi bir sohbet içerisinde paylaşırken, sessiz olarak gönderebileceksiniz. Böylece kendisini göndermek ancak sesini göndermek istemediğiniz videoların sesini kolayca kapatabileceksiniz. Fakat iOS ve Android uygulamaları bulunan mesajlama platformu, bu özelliği henüz tüm kullanıcılara sunmuş değil.

ANDROİD VE İOS'A AYNI ANDA SUNULMADI

WhatsApp'ın açıklamasına göre videoların sesini kapatan tuş şimdilik Android kullanıcılarına sunulmuş durumda. Yani Android kullanıcıları, Google Play Store üzerinden WhatsApp uygulamasını güncelleyerek bu özelliği kullanabilir, bu tuşa basarak istedikleri videoları sessizce gönderebilir. Fakat iOS kullanıcılarına henüz bu yönde bir güncelleme gelmedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüse yakalanmıştı! Ünlü isimden kötü haber Koronavirüse yakalanmıştı! Ünlü isimden kötü haber
Dünyanın en büyük 'kasasız' mağazası hizmete girdiDünyanın en büyük 'kasasız' mağazası hizmete girdi
En iyi yaşlandırma programı hangisi? İşte başarılı uygulamalarEn iyi yaşlandırma programı hangisi? İşte başarılı uygulamalar
Anahtar Kelimeler:
facebook sosyal medya whatsapp iOS
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda il için kar ve yağmur uyarısı

Çok sayıda il için kar ve yağmur uyarısı

DSÖ: 2021’de koronavirüs bitmeyecek

DSÖ: 2021’de koronavirüs bitmeyecek

Milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş! Elini koyduğu yer olay oldu

Milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş! Elini koyduğu yer olay oldu

Memet Ali Alabora ekranlara döndü! Yeni imajı sevenlerini şaşırttı

Memet Ali Alabora ekranlara döndü! Yeni imajı sevenlerini şaşırttı

Risk haritasında Uşak ve Adıyaman dikkat çekti!

Risk haritasında Uşak ve Adıyaman dikkat çekti!

Eski Japonya Başbakanı'ndan Türkiye itirafı: Utanç duyuyorum

Eski Japonya Başbakanı'ndan Türkiye itirafı: Utanç duyuyorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Diğer Haberler

Dünyanın en büyük kamerayla çalışan 'kasasız' mağazası Şanghay’da hizmete girdi

Dünyanın en büyük 'kasasız' mağazası hizmete girdi

İlk uzay oteli gerçek olmak üzere!

'Uzay oteli' gerçek oluyor! İçinde yok yok

DxOMark Samsung Galaxy S21 Ultra'yı puanladı, tartışmalar başladı!

Galaxy S21 Ultra teste girdi! Sonuç tartışmaları alevlendirdi

Bu kadarına da pes: Kripto para madencileri, PlayStation 5 ile madencilik yaptı!

Bu kadarına da pes! Kripto para madencilerinden akılalmaz yöntem

Ming-Chi Kuo'nun yeni raporunun odağında iPhone 13'ün özellikleri var!

İşte yeni iPhone'un özellikleri!

Instagram Live Rooms: Canlı yayınlarda yeni dönem başlıyor!

Herkesi ilgilendiriyor! Instagram'da yeni dönem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.