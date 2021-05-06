WhatsApp'a yeni özellik geliyor! Öneride bulunacak

WhatsApp çıkartma desteği ile kullanıcıların sohbetlerini renklendirmelerine izin veriyor. Kullanıcılar, WhatsApp'ın kendi sunduğu resmi çıkartmaları kullanabildiği gibi aynı zamanda üçüncü parti uygulamalar ile oluşturulan çıkartmaları da kullanabiliyor. Yapılan yeni bir keşfe göre ise WhatsApp çıkartmalar için bir kez daha kollarını sıvamış durumda.

WHATSAPP'TAN ÇIKARTMA ARAMAYI KOLAYLAŞTIRACAK ÖZELLİK

Yapılan o keşfe göre, WhatsApp, çıkartmaları hızlı bir şekilde aramaya izin veren bir özellik geliştiriyor. Böylece WhatsApp, çıkartma aramayı kolaylaştırmayı amaçlıyor. Peki özellik nasıl çalışıyor?

İŞTE WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİNİN ÇALIŞMA PRENSİBİ

Özellik, sohbet çubuğuna yazılan ilk kelimeyi analiz ediyor ve kelime ile çıkartma kitaplığında bulunan herhangi bir çıkartma eşleştiğinde, söz konusu çıkartmayı öneri olarak gösteriyor. Bu, pek çok klavyede eşine rastladığımız bir özellik. WhatsApp yazılan kelimeye karşılık bir çıkartma önerisi olduğunda ise sohbet çubuğunun sağ tarafında bulunan çıkartma simgesini farklı bir şekilde gösteriyor. Kullanıcı bu simgeye dokunduğunda ise WhatsApp'ta bulunan tüm önerileri görebiliyor.