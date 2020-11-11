WhatsApp alışveriş butonu devreye giriyor!

WhatsApp'tan alışveriş yapmak şaşırtıcı gelebilir. Ancak bir süredir işletmeler WhatsApp Business aracılığıyla müşterilerine WhatsApp üzerinden hizmet veriyorlar ve alışverişleri hakkında birçok soruyu cevaplıyor, teknik destek almalarını sağlıyorlar. Fakat henüz WhatsApp üzerinden ürün satışı yapmaya başlamış değiller. WhatsAppi se bu konuda bir süredir çalışma halinde. Test sürecinde görülen bir WhatsApp özelliği de bu noktada önemli görülüyor; Bu özellik WhatsApp alışveriş butonunun ta kendisi.

WHATSAPP'TA ALIŞVERİŞ DÖNEMİ BAŞLIYOR

WhatsApp, Engadget'ta yer alan bir habere göre bir süredir test ettiği alışveriş butonunu sonunda devreye alıyor. WhatsApp alışveriş butonu olarak adlandırılan bu özellik sayesinde WhatsApp kullanıcıları, WhatsApp Business kullanan işletmelerin sohbet penceresinde bir ikon ile karşılaşacak. Bu ikon ya da buton alışveriş butonu olarak karşımıza çıkacak. WhatsApp Android veya WhatsApp iOS kullanıcıları bu butona tıkladıklarında sohbet ettikleri işletmenin ürünlerini görebilecek ve alışveriş yapabilecek. Yani WhatsApp'tan çıkıp üçüncü bir uygulamaya giriş yapmaya gerek kalmayacak. Tüm alışveriş WhatsApp içinde gerçekleştirilecek.

WHATSAPP'TA ALIŞVERİŞ YAPARKEN İLETİŞİM KURULABİLECEK

Alışveriş butonunu uygulamasına getiren WhatsApp, bu noktada istenilen ürünler hakkında kullanıcıların işletmelerle iletişime geçmesine de olanak sağlayacak. WhatsApp'ın yeni özelliği dünya çapında kullanıma sunulacak.

