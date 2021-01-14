WhatsApp alternatifi BiP'in yeni kullanıcı sayısı 10 milyonu aştı

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell mühendislerince geliştirilen Türkiye'nin yerli iletişim platformu BiP'e olan ilgi gün geçtikçe artıyor.

Kullanıcı verileri Turkcell'in İstanbul ve Ankara'daki veri merkezlerinde korunan BiP, son 6 günde 10 milyon yeni kullanıcıya ulaştı ve toplamda 60 milyondan fazla indirildi.

Kullanım oranı katlanarak artan uygulama, 10 kişiye kadar HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşme dışında kaybolan mesajlar, Acil Durum Butonu, 106 dilde anlık tercüme, kişiselleştirilmiş menü gibi birçok özelliği kullanıcılara sunuyor. Ayrıca BiP'te masaüstü bilgisayar uygulamasından veya bir internet tarayıcı üzerinden de mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşme de yapılabiliyor.

UYGULAMA MARKETLERİNDE ÜST SIRAYA ÇIKTI

Son günlerde bireysel ve kurumsal kullanıcılardan gelen yoğun talebin ardından BiP, uygulama marketlerinde "Ücretsiz En Popüler" ve "Trend Olanlar" kategorisinde üst sıraya taşındı. BiP, Google PlayStore'da 50 milyonun üzerinde indirme ve 1 milyonun üzerinde kullanıcı yorumuna ulaştı. Apple AppStore ve Huawei AppGallery’de de en çok tercih edilen uygulamalar arasında üst sıralara yerleşen BiP, kullanıcılardan olumlu yorumlar alıyor.