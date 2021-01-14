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  4. WhatsApp alternatifi Signal'in kurucusu Brian Acton'dan WhatsApp açıklaması

WhatsApp alternatifi Signal'in kurucusu Brian Acton'dan WhatsApp açıklaması

14.01.2021 14:06 | Son Güncelleme:
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WhatsApp alternatifi Signal'in kurucusu Brian Acton'dan WhatsApp açıklaması

WhatsApp alternatifi uygulamaların arasında bulunan Signal'in kurucusu Brian Acton yeni açıklamalar yaptı. Aynı zamanda WhatsApp'ın da kurucularından biri olan Acton, açıklamalarında 'Signal WhatsApp'ın yerini alacak mı?' sorusuna yanıt verdi.

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi kararının yankıları hala sürüyor. Popüler mesajlaşma uygulamasının, yeni gizlilik sözleşmesini onaylamayan kullanıcılarının WhatsApp kullanmasına izin vermeyecek olması ve yaşanan veri paylaşımı tartışması genelde iOS ve Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon sahiplerinin alternatif uygulamalara 'göç' etmesiyle sonuçlandı. Halihazırda birçok kişi Telegram, Signal ve BiP gibi WhatsApp alternatifi uygulamalara geçiş yaptı. Bu uygulamalardan biri olan Signal ise gizlilik özellikleri ile Elon Musk dahil pek çok kişinin dikkatini çekti. Üstelik Signal'in kurucuları arasında tanıdık bir isim de var. O isim, WhatsApp'ın da kurucularından olan Brian Acton. Acton, şimdi ise Signal'e artan talebi gördükten sonra uygulama hakkında yeni açıklamalar yaparak ilginç bilgiler paylaştı.

SİGNAL WHATSAPP'IN YERİNİ ALMAYACAK

Brian Acton, Signal ile alakalı yaptığı açıklamada uygulamanın WhatsApp'ın yerini almasını beklemediğini söyledi. TechCrunch'a göre Acton, her iki uygulama için de yeteri kadar yer olduğunu belirterek, "WhatsApp'ın yaptığı her şeyi yapma arzum yok, arzum insanlara bir seçenek sunmak'' dedi. Acton, insanların aileleri ve yakın arkadaşlarıyla konuşmaları için Signal'e güvenmesini ve diğer sohbetler için ise WhatsApp'ı kullanmasını bekliyor.

Signal açıklama

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FACEBOOK'U SİLİN DEMİŞTİ

Signal'i kuran Acton, Cambridge Analytica skandalı döneminde de ses getirmişti. 50 milyon Facebook hesabındaki verilerin ABD seçimlerinde ve Brexit referandumunda kullanıldığı iddiası sonrası Acton, Facebook'u silin kampanyasına destek veren isimlerden biri olmuştu.

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