WhatsApp anket açma özelliği nasıl kullanılır? WhatsApp anket oluşturma özelliği eklentisinin kullanışı!

WhatsApp anket açma özelliğinin kullanışı merak konusu oldu. Kullanıcılar, WhatsApp anket oluşturma özelliği eklentisi sayesinde gerek grup mesajlaşmalarında gerek özel mesajlaşmalarda anket yapabilecekler. WhatsApp anket açma özelliği hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

WHATSAPP ANKET AÇMA ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

WhatsApp anket oluşturma özelliğini kullanmak son derece basit.

WhatsApp anket oluşturma özelliği eklentisi hem mobil için hem de web sürümü için devreye girdi.

Anket özelliğini, ister mobil uygulamada isterse WhatsApp Web'den medya paylaşım menüsünde seçeneklerde bulabilirsiniz.

WHATSAPP ANKET NASIL OLUŞTURULUR?

WhatsApp uygulamasından ya da web WhatsApp'tan anket oluşturma için önce medya paylaşım seçeneğini girin.

Daha sonra 'Anket' özelliğine tıklayın.

Ardından istediğiniz konuya dair soru ve cevap şıkları oluşturun.

Sorunuza ve cevaplarınıza ilişkin ilgili bölümleri doldurduktan sonra 'Gönder' butonuna tıklayın.

WhatsApp anket açma özelliğini bu şekilde kullanabilirsiniz.



