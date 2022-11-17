HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. WhatsApp anket açma özelliği nasıl kullanılır? WhatsApp anket oluşturma özelliği eklentisinin kullanışı!

WhatsApp anket açma özelliği nasıl kullanılır? WhatsApp anket oluşturma özelliği eklentisinin kullanışı!

17.11.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp anket açma özelliğinin nasıl kullanılacağı popüler anlık mesajlaşma uygulamasının son güncellemesi sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Günümüzde kullanılan mesajlaşma araçlarının en popüleri olan bu uygulamanın sunduğu yeni özellikle iletişim trafiği daha da renklenecek. Peki, WhatsApp anket açma özelliği nasıl kullanılır? Yeni özellik eklentisi ile WhatsApp anket oluşturma nasıl yapılır? İşte detaylar...

WhatsApp anket açma özelliği nasıl kullanılır? WhatsApp anket oluşturma özelliği eklentisinin kullanışı!

WhatsApp anket açma özelliğinin kullanışı merak konusu oldu. Kullanıcılar, WhatsApp anket oluşturma özelliği eklentisi sayesinde gerek grup mesajlaşmalarında gerek özel mesajlaşmalarda anket yapabilecekler. WhatsApp anket açma özelliği hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

WHATSAPP ANKET AÇMA ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

WhatsApp anket oluşturma özelliğini kullanmak son derece basit.

WhatsApp anket oluşturma özelliği eklentisi hem mobil için hem de web sürümü için devreye girdi.

Anket özelliğini, ister mobil uygulamada isterse WhatsApp Web'den medya paylaşım menüsünde seçeneklerde bulabilirsiniz.

WHATSAPP ANKET NASIL OLUŞTURULUR?

WhatsApp uygulamasından ya da web WhatsApp'tan anket oluşturma için önce medya paylaşım seçeneğini girin.

whatsapp anket

Daha sonra 'Anket' özelliğine tıklayın.

whatsapp anket

Ardından istediğiniz konuya dair soru ve cevap şıkları oluşturun.

whatsapp anket

Sorunuza ve cevaplarınıza ilişkin ilgili bölümleri doldurduktan sonra 'Gönder' butonuna tıklayın.

WhatsApp anket açma özelliğini bu şekilde kullanabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sokak ortasında 2 genç kıza kabusu yaşattı! 'Canımızı zor kurtardık'Sokak ortasında 2 genç kıza kabusu yaşattı! 'Canımızı zor kurtardık'
AK Parti İl Başkanlığından "erkek dansöz" iddialarına yanıtAK Parti İl Başkanlığından "erkek dansöz" iddialarına yanıt
Adnan Oktar organize suç örgütü davasında kararAdnan Oktar organize suç örgütü davasında karar
Anahtar Kelimeler:
whatsapp

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorin indirimi peş peşe geldi!

Benzin ve motorin indirimi peş peşe geldi!

Dökülmeden ve beyaz saçtan kurtulmanın doğal yolu

Dökülmeden ve beyaz saçtan kurtulmanın doğal yolu

Sosyal medyayı yıkan video! Sonunu kimse böyle tahmin etmiyordu

Sosyal medyayı yıkan video! Sonunu kimse böyle tahmin etmiyordu

Akşener'e soğuk duş! "Yuvaya dönüş anlamına geliyor"

Akşener'e soğuk duş! "Yuvaya dönüş anlamına geliyor"

Volkan Demirel için Yunan basınına konuştu! ''Dünyada onun gibisini görmedim''

Volkan Demirel için Yunan basınına konuştu! ''Dünyada onun gibisini görmedim''

Hain saldırıyı onlar planlamış! İşte o teröristlerin fotoğrafları

Hain saldırıyı onlar planlamış! İşte o teröristlerin fotoğrafları

İlginizi Çekebilir

Canice katledildiler! Evin duvarlarından 'kan sızıyordu'

Canice katledildiler! Evin duvarlarından 'kan sızıyordu'

Göz damlası sandığı şey kuvvetli yapıştırıcı çıkınca...

Göz damlası sandığı şey kuvvetli yapıştırıcı çıkınca...

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

42 kilometrelik maratonu baştan sona sigara içerek tamamladı!

42 kilometrelik maratonu baştan sona sigara içerek tamamladı!

Sakın geçiştirmeyin: Mide kanserinin habercisi

Sakın geçiştirmeyin: Mide kanserinin habercisi

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.