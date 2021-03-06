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WhatsApp beklenen güncellemeye kavuştu

06.03.2021 15:09 | Son Güncelleme:
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WhatsApp beklenen güncellemeye kavuştu

Facebook’un anlık mesajlaşma uygulaması için merakla beklenen güncelleme sonunda geldi. İşte WhatsApp için gelen güncelleme ile ilgili detaylar.

Bilindiği üzere Mayıs ayı itibariyle WhatsApp’ın yeni sözleşme hükümleri devreye girecek. Facebook normal şartlarda bu sözleşmeyi Şubat ayında yürürlüğe sokacaktı. Fakat gelen tepkiler üzerine bu tarih Mayıs ayına kaydırıldı. Peki Mayıs ayında ne olacak?

Hemen belirtelim. Sözleşmeyi kabul etmeyenler WhatsApp’ı aktif bir şekilde kullanamayacak. Elbette Avrupa’da yaşıyorsanız o zaman iş başka. Keza Facebook Avrupa’da yaşayan kullanıcılara bir kıyak geçmiş ve sözleşmeyi kabul etmeseler de kullanıma devam edebileceklerini açıklamıştı.

 Türkiye bu ikilem karşısında tepki göstermiş ve Telegram, Signal, Bip gibi alternatif anlık mesajlaşma uygulamaları bir anda popüler olmuştu. Bu sürede insanlar diğer uygulamaların kullanım açısından WhatsApp’tan çok daha kapsamlı olduğunu keşfettiler. Örneğin WhatsApp’ın masaüstü sürümünde görüntülü ya da sesli arama özelliği bile yoktu.

Telegram, Bip ve Signal ise bundan çok daha fazlasını sunuyordu. Geç de olsa bu eksiğinin farkına varan Facebook, sonunda WhatsApp’ın masaüstü sürümü için beklenen güncellemeyi yayınladı. Artık WhatsApp’ın masaüstü sürümü ile görüntülü ve sesli aramalar yapmak mümkün olacak.

Bu özellik Telegram ve Bip gibi uygulamalarda zaten vardı. Facebook’un bu özelliği geç de olsa kullanıma sunması güzel bir gelişme. Dileriz Facebook WhatsApp’ın diğer eksiklerini de bir an önce giderir.

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Anahtar Kelimeler:
facebook whatsapp
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