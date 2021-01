WhatsApp Belirsizlikleri Gidermedi ‘Dijital Göç’ Sürüyor

Dünyada iki milyardan fazla kişi tarafından kullanılan haberleşme ve mesajlaşma platformu WhatsApp’ın gizlilik politikasını 8 Şubat itibariyle değiştireceğini ve bu değişimi kabul etmeyenlerin uygulamayı kullanamayacağını açıklaması Türkiye’de tepkilere yol açıyor.

WhatsApp’ın sahibi Facebook’un durumu izah etmeye çalışan açıklamalarına rağmen on binlerce kişinin diğer haberleşme platformlarına yönelmesi birkaç gün içinde o kadar hızlandı ki sosyal medya uzmanları bu hareketliliği ‘‘dijital medyada kavimler göçü’’ olarak tanımlıyor.

WhatsApp’ın açıklaması sonrası Rekabet Kurumu soruşturma, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ise inceleme başlattı.

Rekabet Kurumu’dan, verilerin başka hizmetler için kullanılmasını durdurma kararı

Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamada WhatsApp’ın yeni koşullarının durdurulduğu belirtildi.

‘‘Rekabet Kurulu’nun 11.01.2021 tarihli ve 21-02/25-M sayılı kararıyla, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğu hakkında Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd., WhatsApp Inc. ve WhatsApp LLC (hepsi birlikte “Facebook” olarak anılacaktır) hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu’nun 6. maddesinin ihlal edip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açılmıştır. Söz konusu uygulamaların soruşturma sonucunda alınacak nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararlar doğurma ihtimalini haiz olduğundan 4054 sayılı Kanun’un 9. maddesi çerçevesinde geçici tedbir alınması ve bu kapsamda Facebook’un Türkiye’de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi gerektiğine karar verilmiştir.’’