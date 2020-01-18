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  4. WhatsApp Beta 2.20.8 sürümü karanlık tema hakkında yeni ipuçları veriyor

WhatsApp Beta 2.20.8 sürümü karanlık tema hakkında yeni ipuçları veriyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.01.2020 10:15 | Son Güncelleme

Facebook’un bünyesinde yer alan WhatsApp, uzun bir süredir hem Android’de hem de ara ara iOS platformunda karanlık tema özelliğini test ediyor.

WhatsApp Beta 2.20.8 sürümü karanlık tema hakkında yeni ipuçları veriyor

Android 10 ve iOS 13 ile karalara bürünen işletim sistemleri için elini ağırdan alan WhatsApp, bu yıl nihayet karanlık temayı kullanıma sunacak. Bugün ise WhatsApp’ın 2.20.8 sürüm numaralı Beta’sında karanlık tema için yeni ipuçları ortaya çıktı.

WhatsApp’ın iki farklı karanlık tema sunacağı söyleniyor. Bunlardan ilki koyu mod olarak isimlendirilerken (Twitter benzeri) diğeri ise siyah mod olarak isimlendirilecek. Siyah modda WhatsApp tamamen siyah bir temaya sahip olacak ve özellikle AMOLED ekranlarda büyük oranda bataryadan tasarruf edilmesi sağlanacak.

WhatsApp Beta 2.20.8 sürümünde ortaya çıkan yeni sızıntı ise uyarılar hakkında. Koyu modu açtığınızda uyarılar okunabilirlik açısından sarı bir renk ile gösterilecek Bu sayede kullanıcılar uyarıları kaçırmamış olacak.

Henüz beta aşamasında olan bu özelliklerin 2020’nin ilk çeyreğinin sonlarında herkesin beğenisine sunulacağını düşünüyoruz. Koyu mod için WhatsApp’ın tüm rakipleri neredeyse bundan 3-4 ay önce atılım yapmış ve bu doğrultuda uygulamalarını güncellemişti.

Karanlık tema sayesinde özellikle gece geç saatlerde telefon, tablet veya PC kullananların göz sağlığı korunmuş oluyor. Umarız Google cephesi de WhatsApp’tan sonra bu konuda bir atılım yapar ve iOS’teki uygulamalarına karanlık tema veya koyu mod özelliklerini ekler.

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