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WhatsApp bildirimleri nasıl sessize alınır? iOS ve Android WhatsApp’ta bildirimleri sessize alma

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
10.01.2025 18:59
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Hem mesajlaşmak hem görüntülü konuşmak hem de sesli görüşme yapmak için tercih edilen uygulamalar arasında WhatsApp uygulaması da bulunmaktadır. WhatsApp bünyesinde pek çok özellik vardır. Bildirimleri sessize alma özelliği de bu özelliklerden biri olmaktadır. Bazı kullanıcılar uygulamadan gelen mesaj ya da arama bildirimlerinin nasıl sessize alınacağını bilememektedir. Peki, WhatsApp bildirimleri nasıl sessize alınır, iOS ve Android WhatsApp’ta bildirimleri sessize alma nasıl yapılır?

WhatsApp bildirimleri nasıl sessize alınır? iOS ve Android WhatsApp’ta bildirimleri sessize alma

WhatsApp uygulaması günümüzde milyonlarca kişi tarafından kullanılan uygulamalar arasında yer alır. Kullanıcılar bu uygulama sayesinde arkadaşlarıyla, yakınlarıyla ve sosyal çevresiyle iletişime geçebilmekte ve onlardan haber alabilmektedir. Uygulamayı kullanan bazı kişiler arama veya mesaj geldiğinde bildirim almak istemeyebilir. Bu noktada WhatsApp bildirimleri sessize alma özelliği devreye girmektedir.

WhatsApp bildirimleri nasıl sessize alınır?

İnsanların internet vasıtası ile başkalarıyla iletişimde kalmasını sağlayan çeşitli uygulamalar vardır. Bu uygulamalardan biri anlık mesajlaşma hizmeti sunan WhatsApp’tır. Bu uygulamayı kullanan kişiler bazı zamanlarda bildirim gelmesinden kaynaklı cihazlarının ses çıkarmasından rahatsız olabilmektedir.

WhatsApp’ta hem arama hem de mesaj bildirim ayarları kullanıcıların tercihine göre değiştirilebilmektedir. Kullanıcılar dilerlerse uygulamadan gelen arama ve mesaj bildirim seslerini sessize alabilmektedir. Bildirimlerin sessize alınması cihaz ekranında görünmeme anlamına gelmemektedir. Bildirimler hâlâ açık bir vaziyette gelmeye devam etmekte, ancak sessiz özelliği kullanıldığı için cihazdan ses çıkmamaktadır.

iOS ve Android WhatsApp’ta bildirimleri sessize alma nasıl yapılır?

WhatsApp uygulamasından herhangi bir çağrı alındığında ya da mesaj atıldığında kullanılan cihazlara bunlarla ilgili bir bildirim yollanmaktadır. Bildirimler sesli olarak gelebileceği gibi, cihazın yalnızca titremesi ile de gelebilmektedir. Ancak bazen kullanıcılar bildirim geldiğinde cihazın ses çıkarmasını istemeyebilir. Bunun için bildirimleri sessize alma özelliği kullanılmaktadır. Bu özellik yalnızca bireysel sohbetler için değil, grup sohbetleri için de geçerli olmaktadır. Bu özelliği hem Android hem de iOS mobil cihazlardan aktif hâle getirebilmek mümkündür. Bu bağlamda Android WhatsApp’ta bildirimleri sessize alma özelliğini açmak için izlenmesi gereken adımlar şöyledir:

  • Bireysel sohbetlerde bildirimleri sessize almak istiyorsanız, öncelikle sessize almak istediğiniz sohbetin ismine tıklayınız.
  • Ardından “Bildirimleri sessize al” kısmına basıp, sessize alma süresini belirledikten sonra “Tamam” bölümüne dokunarak, işlemi bitiriniz.
  • Eğer grup sohbetlerinden gelen bildirimleri sessize almak isterseniz, ilk olarak sessiz almak istediğiniz grup sohbetinin ismine basınız.
  • Ardından sırasıyla “Bildirimler" > "Mesajlar" > "Bildirimleri sessize al” veya “Bildirimler" > "Aramalar" > "Bildirimleri sessize al” bölümlerini takip ederek, en son “Tamam” kısmına dokununuz.
  • Akıllı cep telefonunuzda uygulamadan gelen tüm bildirimleri sessize almak için ise “Ayarlar" > "Bildirimler" > "Uygulama Bildirimleri" > "WhatsApp” kısmını ziyaret edebilirsiniz.

iOS WhatsApp’ta bildirimleri sessize alma işlemi için ise takip etmeniz gereken adımlar şu şekildedir:

  • WhatsApp grup sohbetlerinden gelen bildirim sesini kapamak için ilk önce o grup sohbetini açınız.
  • Sonrasında “Bildirimler” bölümüne dokununuz. Ardından “Mesajlar” veya “Aramalar” kısmına tıklayarak, “Bildirimleri sessize al” yazan yere basınız.
  • Bireysel WhatsApp sohbetlerinden cihazınıza gelen bildirim seslerini sessize almak için ise öncelikle sessize alacağınız kullanıcının sohbet adına tıklayınız.
  • Ardından “Sessiz” kısmına basınız ve bu kısımda bildirimlerin ne kadar süre ile sessiz kalacağını seçiniz.
  • Mobil cihazınızda bu uygulamadan gelen tüm bildirimleri kapatmak isterseniz, “Ayarlar" > "Bildirimler" > "Bildirim Stili" > "WhatsApp" > "Bildirimlere İzin Ver” adımlarını izleyiniz ve “Bildirimlere İzin ver” kısmını kapatarak, işlemi tamamlayınız.
Anahtar Kelimeler:
whatsapp iOS android
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