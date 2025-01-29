WhatsApp bildirimleri nasıl sessize alınır? iOS ve Android WhatsApp’ta bildirimleri sessize alma

WhatsApp uygulaması günümüzde milyonlarca kişi tarafından kullanılan uygulamalar arasında yer alır. Kullanıcılar bu uygulama sayesinde arkadaşlarıyla, yakınlarıyla ve sosyal çevresiyle iletişime geçebilmekte ve onlardan haber alabilmektedir. Uygulamayı kullanan bazı kişiler arama veya mesaj geldiğinde bildirim almak istemeyebilir. Bu noktada WhatsApp bildirimleri sessize alma özelliği devreye girmektedir.

WhatsApp bildirimleri nasıl sessize alınır?

İnsanların internet vasıtası ile başkalarıyla iletişimde kalmasını sağlayan çeşitli uygulamalar vardır. Bu uygulamalardan biri anlık mesajlaşma hizmeti sunan WhatsApp’tır. Bu uygulamayı kullanan kişiler bazı zamanlarda bildirim gelmesinden kaynaklı cihazlarının ses çıkarmasından rahatsız olabilmektedir.

WhatsApp’ta hem arama hem de mesaj bildirim ayarları kullanıcıların tercihine göre değiştirilebilmektedir. Kullanıcılar dilerlerse uygulamadan gelen arama ve mesaj bildirim seslerini sessize alabilmektedir. Bildirimlerin sessize alınması cihaz ekranında görünmeme anlamına gelmemektedir. Bildirimler hâlâ açık bir vaziyette gelmeye devam etmekte, ancak sessiz özelliği kullanıldığı için cihazdan ses çıkmamaktadır.

iOS ve Android WhatsApp’ta bildirimleri sessize alma nasıl yapılır?

WhatsApp uygulamasından herhangi bir çağrı alındığında ya da mesaj atıldığında kullanılan cihazlara bunlarla ilgili bir bildirim yollanmaktadır. Bildirimler sesli olarak gelebileceği gibi, cihazın yalnızca titremesi ile de gelebilmektedir. Ancak bazen kullanıcılar bildirim geldiğinde cihazın ses çıkarmasını istemeyebilir. Bunun için bildirimleri sessize alma özelliği kullanılmaktadır. Bu özellik yalnızca bireysel sohbetler için değil, grup sohbetleri için de geçerli olmaktadır. Bu özelliği hem Android hem de iOS mobil cihazlardan aktif hâle getirebilmek mümkündür. Bu bağlamda Android WhatsApp’ta bildirimleri sessize alma özelliğini açmak için izlenmesi gereken adımlar şöyledir:

Bireysel sohbetlerde bildirimleri sessize almak istiyorsanız, öncelikle sessize almak istediğiniz sohbetin ismine tıklayınız.

Ardından “Bildirimleri sessize al” kısmına basıp, sessize alma süresini belirledikten sonra “Tamam” bölümüne dokunarak, işlemi bitiriniz.

Eğer grup sohbetlerinden gelen bildirimleri sessize almak isterseniz, ilk olarak sessiz almak istediğiniz grup sohbetinin ismine basınız.

Ardından sırasıyla “Bildirimler" > "Mesajlar" > "Bildirimleri sessize al” veya “Bildirimler" > "Aramalar" > "Bildirimleri sessize al” bölümlerini takip ederek, en son “Tamam” kısmına dokununuz.

Akıllı cep telefonunuzda uygulamadan gelen tüm bildirimleri sessize almak için ise “Ayarlar" > "Bildirimler" > "Uygulama Bildirimleri" > "WhatsApp” kısmını ziyaret edebilirsiniz.

iOS WhatsApp’ta bildirimleri sessize alma işlemi için ise takip etmeniz gereken adımlar şu şekildedir: