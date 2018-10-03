Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

İşte WhatsApp'a bugün eklenen ve kimsenin fark etmediği o özellik...

Whatsapp'ta bir değişiklik daha

1 / 19 Günümüzün en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun bir süredir iOS sürümünde yer verdiği bir özelliğini nihayet Android sürümünde de kullanıma sunuyor.

2 / 19 Beta versiyonunda ilk kez ortaya çıkan bu özellik ile cevap vermek istediğiniz mesajı kolayca yana çekip alıntılayabiliyorsunuz.

3 / 19 Güncel sürümde ise bu işlemi yapmak için cevap vermek istediğiniz mesajı seçip cevapla butonuna dokunmanız gerekiyor.

4 / 19 Yeni gelen özellik ile birlikte daha hızlı bir şekilde amacımıza ulaşıp kolayca mesajımızı yazabileceğiz.

5 / 19 Özellikle grup konuşmalarında işleri daha da kolaylaştıracak olan bu özellik halihazırda beta sürümde kullanılabiliyor.

6 / 19 Bu arada Whatsapp kullanıcıları için kötü bir haberimiz de var!Hemen her iPhone'da sorunsuz bir şekilde çalışan Whatsapp aldığı flaş bir kararla bazı iPhone modellerinde artık çalışmayacak!

7 / 19 Bu arada Whatsapp kullanıcıları için kötü bir haberimiz de var!Hemen her iPhone'da sorunsuz bir şekilde çalışan Whatsapp aldığı flaş bir kararla bazı iPhone modellerinde artık çalışmayacak!

8 / 19 Peki bu ne anlama geliyor? Kimler Whatsapp'ı artık kullanamayacak?

9 / 19 iPhone (ilk jenerasyon)

10 / 19 iPhone 3G

11 / 19 iPhone 3G S

12 / 19 iPhone 4

13 / 19 iPhone 4S

14 / 19 Yani iOS 8 sürümü ve altını kullananlar için artık çok geç!

15 / 19 Whatsapp telefonunuzda kurulu olsa bile artık giriş yapamayacaksınız.

16 / 19 Bu telefonların iOS 8 üstü bir sürüme güncelleme şansı olmadığı için Whatsapp kullanılması söz konusu olmayacak.

17 / 19 Bu nedenle kullanıcıların Whatsapp'ı kullanabilmeleri için telefonlarını değiştirmesi gerekecek.

18 / 19 iOS 11 ve iOS 12 sürümünü kullanan kullanıcılar hayli fazla olsa da, telefonları eski olan veya güncellediğinde telefonlarının yavaşlayacağını düşünenler eski iOS sürümlerini kullanmaya devam ediyor.