WhatsApp çevrimiçi kapatma ve gizleme nasıl yapılır? WhatsApp'ta çevrimiçi iken çevrimdışı görünmek mümkün mü?

Günümüzde insanlar WhatsApp'ı sadece kişisel hayatlarında değil, iş hayatlarında da kullanıyorlar. Hal böyle olunca, kullanıcılar çeşitli sebeplerden ötürü WhatsApp çevrimiçi olma özelliğini gizlemek istiyorlar.

WhatsApp Çevrimiçi Kapatma Nasıl Yapılır?

Herhangi bir sebepten ötürü WhatsApp'ta sürekli çevrimiçi gözükmek istemeyenler için WhatsApp çevrimiçi gizleme işlemini gerçekleştirmek mümkün. WhatsApp çevrimiçi gizleme için ekstra herhangi bir uygulama indirmeye gerek yok. Bu işlem sadece WhatsApp'ın ayarlarından yapılabiliyor.

Peki, hiçbir şekilde WhatsApp'ta çevrimiçi gözükmemek mümkün mü? İsterseniz çevrimiçi özelliğinizi kişiselleştirebilir, isterseniz de gizleyebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekiyor.

Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Son Görülme

Yukarıdaki adımları izlediğinizde WhatsApp size dört farklı seçenek sunar.

Herkes seçeneğini seçerseniz, en son saat kaçta çevrimiçi olduğunuzu rehberinize ekli olmasa dahi herkes görebilir.

Kişilerim seçeneğini seçerseniz, sadece rehberinize ekli olan numaralar en son çevrimiçi olduğunuz saati görebilir. Rehberinizde ekli olmayanlar göremez.

Şunlar Hariç Kişilerim seçeneğini seçerseniz WhatsApp rehberinizden bazı insanları seçmeniz için rehberinizde kayıtlı olan kişileri çıkarır. Seçtiğiniz kişiler sizin en son çevrimiçi olduğunuz zamanı göremez. Seçmediğiniz kişiler en son görülmenizi görebilirler.

Hiç kimse seçeneği son seçenektir. Bu seçeneği seçtiğinizde ise rehberinde olsun veya olmasın hiç kimse en son çevrimiçi olduğunuz saati göremez.

Yukarıdaki işlemleri yaptığınızda insanlar sadece en son çevrimiçi olduğunuz zamanı göremezler. Anlık olarak sizin çevrimiçi olup olmadığınızı görebilirler. Tamamen WhatsApp çevrimiçi kapatma mümkün değil fakat yukarıdaki adımları izleyerek istediğiniz biçimde gizleyebilirsiniz.

Whatsapp'ta Çevrimiçi Gözükmemek Mümkün mü?

Yukarıdaki adımları izlediniz fakat yine de mesaj atarken kendinizi gizlemek istiyorsanız çok ufak bir trick ile bu mümkün olabilir. Mesaj beklediğiniz kişiden mesajın gelmesini bekliyoruz ama telefonunuz kilit ekranında olması gerekiyor. Mesaj gelince kilit ekranından mesajı okuyup, mesajı sola doğru kaydırınca cevapla seçeneğine tıklayıp cevabınızı yazıp gönderin. Bu esnada WhatsApp'ta çevrimiçi gözükmezsiniz. Burada önemli olan husus uygulamaya giriş yapmamaktır. Uygulamaya giriş yaptığınızda çevrimiçi görünürsünüz.

Birinin WhatsApp'ta Online Olduğunu Nasıl Anlarız?

Birinin WhatsApp'ta çevrimiçi olduğunu göremiyorum ve nasıl görürüm diye düşünüyorsanız WhatsApp'ta ilgili kişi ile olan sohbetinize girin. Kişinin isminin altında bir çevrimiçi yazısı gördüğünüzde kişi çevrimiçidir. Fakat mesajları yukarıda anlattığımız gibi kilit ekranından yazıyorsa, çevrimiçi yazmaz ve size mesaj gelebilir.



