WhatsApp çevrimiçi özelliğini kapattı mı? WhatsApp çevrimiçi neden görünmüyor

Milyonlarca kişi tarafından kullanılan WhatsApp'ta çevrimiçi özelliği kapatıldı. Böylelikle kullanıcılar artık birinin çevrimiçi olup olmadığını göremeyecek. Daha önce son görülme sekmesini gizleme getiren WhatsApp, kullanıcılarının gizliliği için artık çevrimiçi özelliği de devre dışı bırakıyor. Peki WhatsApp son görülme neden görünmüyor? WhatsApp son görülmeyi kapattı mı? WhatsApp çevrimiçi özelliğini kapattı mı? İşte detaylar...

WHATSAPP ÇEVRİMİÇİ ÖZELLİĞİNİ KAPATTI MI?

WhatsApp'ta çevrimiçi özelliğinin kapatılmasının ardından çok sayıda kullanıcı bu duruma tepki gösterdi. Peki bundan sonra ne olacak? WhatsApp'ta artık kimse çevrimiçi gözükmeyecek mi? İşte tüm detaylar...

WHATSAPP'TA ÇEVRİMİÇİ DÖNEMİ SONA ERDİ

WhatsApp'a gelen son özellikle 'çevrimiçi' modu dönemi sona erdi. WhatsApp'ta çevrimiçi özelliği kapatıldı ve artık kimse çevrimiçi gözükmeyecek. Bu durum sosyal medyada tepkilere neden oldu.

