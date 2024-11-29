WhatsApp cihaz bağlama nasıl yapılır? Cihazlar nasıl bağlanır? WhatsApp’ta QR kodu kullanarak cihaz bağlama

Dünyada en sık kullanılan sohbet uygulamaları arasında WhatsApp Messenger en ön sıralarda yer almaktadır. Anlık mesajlaşma imkânı sunan bu uygulama sayesinde kişiler hızlı bir şekilde birbirleri ile sohbet edebilmektedir. WhatsApp uygulamasına belirli aralıklarda çeşitli güncellemeler ile birlikte yeni özellikler gelmektedir. Bu özelliklerden biri çoklu cihaz bağlama özelliğidir. Bu özelliği ilk defa kullanacaklar için nasıl kullanıldığı bilgisi önemlidir.

WhatsApp cihaz bağlama nasıl yapılır?

WhatsApp cihaz bağla özelliği sayesinde insanlar uygulamaya 4 farklı cihazını kolayca bağlayabilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta mevcuttur. Bu bağlantının yapılabilmesi için bir akıllı cep telefonuna ihtiyaç vardır. Bu telefonun birincil özelliğini taşıması son derece önemlidir. Bunun yanı sıra cihazlar arası bağlantının kesilmemesi için her 14 günde bir ilk akıllı cep telefonu üzerinden WhatsApp uygulamasına giriş yapılmasına da dikkat edilmelidir. Aksi takdirde bu süre dolduğunda bağlı olan cihazların bağlantısı kesilmektedir.

WhatsApp’ta cihazlar nasıl bağlanır?

WhatsApp uygulaması, kullanıcılarına birden fazla cihazda hesap açma imkânı sunmaktadır. Birincil cihazın mobil cihaz olması gerekmektedir. Bu mobil cihaz üzerinden çeşitli işlemleri yaparak bilgisayar, tablet gibi diğer cihazlarda WhatsApp hesabına giriş yapılabilmektedir. Özellikle WhatsApp’ta QR kodu kullanarak cihaz bağlama işlemi daha sık tercih edilmektedir. Cihaz bağlama işlemi iOS ve Android cihazlarda birbirinden farklı uygulamaları içermektedir. Bu bağlamda Android mobil cihazlar üzerinden WhatsApp’a başka cihazları bağlamak için yapılması gerekenler şöyledir:

İlk önce akıllı cep telefonunuz üzerinden WhatsApp uygulamasını açınız. Ardından uygulamaya bağlamak istediğiniz cihaza da WhatsApp’ı yükleyiniz.

Ardından sağ üst köşede bulunan üç noktaya basınız.

Karşınıza çıkan seçenekler arasında “WhatsApp bağlı cihazlar” seçeneği bulunur. Bu seçeneğe tıklayınız.

Sonrasında “Cihaz Bağla” ekranı karşınıza gelecektir. Bu kısımda sizlerden doğrulama için cihazın şifresini girmeniz istenecektir.

Şifreyi girip cihazın kilidini açtıktan sonra hangi cihazı bağlamak istiyorsanız o cihazın ekranında bir QR kodu belirecektir. Mobil cihazınızdan bu kodu taratarak işlemi bitirebilirsiniz.

QR kod yerine isterseniz telefon numarası kullanarak da cihaz bağlama işlemini yapabilirsiniz.

iPhone mobil cihazlar üzerinden cihaz bağlama işlemini gerçekleştirmek için yapılması gerekenler ise şu şekildedir: