WhatsApp “Cihazlarınızdan çıkış yapıldı” uyarısı nedir, ne anlama gelir ve nasıl çözülür?

İnternet, insan hayatının olmazsa olmaz gereksinimlerinden biridir. İnternet sayesinde çeşitli uygulamalar cihazlara indirilip yüklenebilmektedir. Bu uygulamalar arasında WhatsApp sohbet uygulaması da bulunur. Bu uygulama mobil cihazlar üzerinden kullanılabileceği gibi bilgisayar, tablet gibi başka cihazlar bağlanarak da kullanılabilir. WhatsApp uygulamasında bazı dönemlerde birtakım sorunlar görülebilmektedir. Bu sorunlardan biri bağlı cihazların oturumunun sebep yokken sonlandırılmasıdır.

WhatsApp “Cihazlarınızdan çıkış yapıldı” uyarısı nedir?

Günümüzde en sık tercih edilen mesajlaşma programlarından biri WhatsApp olarak adlandırılan programdır. Bu uygulama sayesinde insanlar anlık olarak sohbet edebilmektedir. Pek çok özelliği ile de öne çıkan bu uygulamada sesli ve yazılı sohbetin yanı sıra sesli mesaj, görüntülü mesaj gönderme özellikleri de bulunmaktadır. WhatsApp kullanan birçok kişi hesaplarına girişlerde başka cihazları da tercih etmektedir. Mobil cihaz üzerinden açılmış olan bir WhatsApp hesabına bilgisayar, tablet veya ikincil bir başka mobil cihaz da bağlanabilmektedir. Çoklu cihaz bağlama özelliği olarak da bilinen bu özelliği kullanan kişilerin karşılarına bazen “Cihazlarınızdan çıkış yapıldı” uyarısı çıkabilmektedir.

WhatsApp “Cihazlarınızdan çıkış yapıldı” uyarısı ne anlama gelir?

Sohbet uygulamaları arasında yer alan WhatsApp uygulamasında diğer uygulamalarda olduğu gibi bazı sorunlar ile karşılaşılmaktadır. Bu sorunlar uygulamadan kaynaklı olabileceği gibi, kullanıcıdan kaynaklı da olabilmektedir. WhatsApp kullanan kişilerin sıklıkla karşılarına çıkan sorunlardan biri hesaba bağladıkları diğer cihazların oturumlarının kapatılmasıdır. Bu problem herhangi bir cihaz bağlı değilken de görülebilmektedir. Tam da bu noktada “Cihazlarınızdan çıkış yapıldı” uyarısını alma konusu önem kazanmaktadır. Bu uyarı, uygulamaya bağlanmış olan cihazların oturumunun sonlandırıldığı manasına gelmektedir.

WhatsApp “Cihazlarınızdan çıkış yapıldı” uyarısı nasıl çözülür?

WhatsApp Messenger uygulamasında karşılaşılan en yaygın problemlerden biri bağlanmış olan başka cihazların kullanıcı müdahalesi olmadan hesaptan çıkışının yapılmasıdır. Bu duruma sebep olan birçok farklı etken olabilmektedir. Bu etkenlerden ilki uygulamanın kendisidir. WhatsApp hesabına diğer cihazlar birincil mobil cihaz üzerinden bağlanılır. Eğer kullanıcı birincil mobil cihazından 14 gün boyunca hesabına giriş yapmazsa, bağlanmış olan diğer cihazların otomatikman çıkışı gerçekleşir.

Bir diğer etken ise internet bağlantısının zayıf olmasıdır. Ayrıca uygulamanın güncellenmemiş olması da “Cihazlarınızdan çıkış yapıldı” uyarısının ortaya çıkmasına yol açabilmektedir. Bu sorunları gidermek için uygulamayı güncelleyebilir veya kaldırıp yeniden yükleyebilirsiniz. Çözüm yöntemlerini uyguladıktan sonra hesabınıza giriş yapıp, oturumu kapanmış olan diğer cihazları yeniden bağlamayı deneyebilirsiniz.