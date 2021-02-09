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WhatsApp çoklu cihaz desteği için ''çıkış yap'' seçeneği göründü!

09.02.2021 17:43 | Son Güncelleme:
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WhatsApp çoklu cihaz desteği için ''çıkış yap'' seçeneği göründü!

WhatsApp'ın 2.21.30.16 kodlu yeni iOS beta sürümü, WhatsApp'ın çoklu cihaz seçeneğine yönelik olarak ''Çıkış Yap'' adında yeni bir buton getirdi. Bu buton sayesinde başka bir cihazdan açılmış WhatsApp oturumu sonlandırılabiliyor.

WhatsApp çoklu cihaz desteğinin üzerinde bir süredir çalışıyor. Son dönemde yeni gizlilik sözleşmesi kararıyla sosyal medyada çeşitli tartışmalara konu olan mesajlaşma uygulamasının bu özelliği, WhatsApp hesabını başka bir cihazdan açmayı mümkün kılıyor. Beta sürümlerde ortaya çıkan bilgilere göre çoklu cihaz özelliği sayesinde WhatsApp hesabı dört farklı cihazda kullanılabiliyor. Ayrıca WhatsApp Web kullanırken aynı zamanda ana cihazın internete bağlı kalma şartı da ortadan kalkıyor. WhatsApp'ın yeni yayınlanan 2.21.30.16 sürüm numarasına sahip iOS beta sürümü ise yeni nesil çoklu cihaz desteği için önemli bir noktayı daha işaret ediyor.

WHATSAPP ÇOKLU CİHAZ DESTEĞİ İÇİN YENİ BUTON

WABetaInfo'nun aktardıklarına göre, WhatsApp iOS beta 2.21.30.16 sürümüyle birlikte uygulamaya yeni bir buton eklendi. Bu butonun adı ise ''Çıkış Yap'' oldu. ''Hesap Ayarları'' sekmesinde yer alan bu buton ile çoklu cihaz desteği kapsamında giriş yapılmış bir cihazdaki WhatsApp oturumu kapatılacak. Bunu başka bir cihazda açtığınız Instagram hesabı ile daha basit bir şekilde anlatabiliriz.

Nasıl ki başka bir cihazda Instagram hesabınızı açtığınızda, işiniz bittiğinde güvenlik gerekçesi ile hesabın oturumunu sonlandırmak için ''Çıkış Yap'' butonunu kullanıyorsanız, WhatsApp çoklu cihaz desteğinde de aynı işlevi gören ''Çıkış Yap'' butonunu kullanacaksınız. En azından beta sürümde ortaya çıkan bilgiler bu yönde.

WhatsApp çoklu cihaz desteği

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WHATSAPP ÇOKLU CİHAZ DESTEĞİ NE ZAMAN GELECEK?

WhatsApp çoklu cihaz desteğinin ne zaman geleceği şimdilik bilinmiyor. Ancak göründüğü üzere WhatsApp iOS beta sürümünde bu özellik için çalışmalarına devam ediyor. Kim bilir, belki de çok yakın bir gelecekte bu özellik iOS ve Android kullanıcılarının kullanımına sunulabilir.

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