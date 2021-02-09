WhatsApp çoklu cihaz desteği için ''çıkış yap'' seçeneği göründü!

WhatsApp çoklu cihaz desteğinin üzerinde bir süredir çalışıyor. Son dönemde yeni gizlilik sözleşmesi kararıyla sosyal medyada çeşitli tartışmalara konu olan mesajlaşma uygulamasının bu özelliği, WhatsApp hesabını başka bir cihazdan açmayı mümkün kılıyor. Beta sürümlerde ortaya çıkan bilgilere göre çoklu cihaz özelliği sayesinde WhatsApp hesabı dört farklı cihazda kullanılabiliyor. Ayrıca WhatsApp Web kullanırken aynı zamanda ana cihazın internete bağlı kalma şartı da ortadan kalkıyor. WhatsApp'ın yeni yayınlanan 2.21.30.16 sürüm numarasına sahip iOS beta sürümü ise yeni nesil çoklu cihaz desteği için önemli bir noktayı daha işaret ediyor.

WHATSAPP ÇOKLU CİHAZ DESTEĞİ İÇİN YENİ BUTON

WABetaInfo'nun aktardıklarına göre, WhatsApp iOS beta 2.21.30.16 sürümüyle birlikte uygulamaya yeni bir buton eklendi. Bu butonun adı ise ''Çıkış Yap'' oldu. ''Hesap Ayarları'' sekmesinde yer alan bu buton ile çoklu cihaz desteği kapsamında giriş yapılmış bir cihazdaki WhatsApp oturumu kapatılacak. Bunu başka bir cihazda açtığınız Instagram hesabı ile daha basit bir şekilde anlatabiliriz.