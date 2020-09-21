WhatsApp çoklu cihaz özelliğinden yeni görüntüler geldi!

WhatsApp çoklu cihaz özelliği WhatsApp'ın son zamanlardaki en çok beklenen özelliklerinden biri. Bu özellik sayesinde popüler mesajlaşma uygulaması tek bir iOS veya Android cihaza bağlı kalmayacak, dört farklı cihazda kullanılabilecek. Fakat çoklu cihaz özelliği henüz test aşamasında. Son gelen ekran görüntüleri ise WhatsApp çoklu cihaz özelliğinin nasıl çalıştığını ve ne kadar geliştiğini ortaya koyar nitelikte.

ÇOKLU CİHAZ DESTEĞİ İÇİN ''DİĞER CİHAZLARDA WHATSAPP KULLANIN'' BAŞLIĞI

WABetaInfo, WhatsApp çoklu cihaz özelliğinin son detaylarını paylaştı. WABetaInfo'nun ortaya çıkarttığı ekran görüntülerine göre çoklu cihaz seçeneği uygulamada ''Diğer cihazlarda WhatsApp kullanın'' başlığı ile görünecek. Bu seçeneğin altında ''Tarayıcınız, bilgisayarınız ya da Facebook portal (Facebook'un akıllı ekranı) üzerinden mesaj gönderin ya da alın'' açıklaması yer alacak. ''Yeni bir cihaz bağla' butonuna tıklandığında ise WhatsApp yeni cihaz için hazırlanacak.

AKTARMA İŞLEMİ ŞİFRELENECEK

Çoklu cihaz desteği hakkında gelen ekran görüntüleri, bununla da sınırlı değil. Gelen görüntülerden biri, WhatsApp sohbetlerinin yeni cihaza nasıl aktarılacağını da gösteriyor. Buna göre WhatsApp, akıllı telefondan sohbet yedeğini alıp yeni cihaza aktaracak. Aktarma işlemi, uçtan uca şifrelenecek. Aktarım tamamlandığında ise kullanıcılar WhatsApp'ı yeni cihazlarında hiçbir değişiklik olmadan kullanmaya devam edecek.