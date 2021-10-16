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WhatsApp çökme problemini giderdi

16.10.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp 4 saatlik kesinti ile birlikte ciddi problemler yaşamıştı. Hatta Facebook bu konuda sert eleştiriler almıştı. Sunuculardan kaynaklı olan çökme problemleri platform tarafından giderildi. Ancak bu seferki çökme sorunu biraz daha farklı.

WhatsApp çökme problemini giderdi

Ortaya çıkan son detaylara göre WhatsApp platformunda gruplar sekmesi seçildiğinde otomatik bir problem yaşanıyor. Android için yayınladığı 2.21.21.09 numaralı beta sürümde meydana gelen bu problem kullanıcıları canından bezdirmişti. Gruplar hakkında bilgi almak isteyince aniden uygulama çöküyordu.

WhatsApp tarafından yapılan bir açıklama ile birlikte bu problemin giderildiği ifade edildi. Şirket yeni bir beta sürüm yayınladı. Böylece çökmeler dahil uygulama içerisindeki birçok hata giderildi. Google Play Store’dan uygulamanın Beta programına kayıt olduysanız bu güncellemeyi alabilirsiniz.

Bazı kullanıcılar APK indirme yöntemini tercih edebiliyor. Eğer bu yöntemi kullanmak istiyorsanız size bir uyarımız var. Bu tür yöntemlerde bazen zararlı yazılımlar cihazınıza yüklenebiliyor. Böyle sorunlar ile karşılaşmak istemiyorsanız APK yüklemenizde fayda var. WhatsApp çökme problemini giderse bile yine de güvenlik açıkları oluşabiliyor.

Anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp her geçen gün yeni sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Kararlı hale gelen bu yeni sürümde ise az bile olsa sorunlar gideriliyor. Ancak problemlerin tamamen ortadan kaldırıldığını söyleyemeyiz.

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