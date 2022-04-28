Whatsapp çöktü mü? 28 Nisan Whatsapp neden çalışmıyor?

Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından biri olan Whatsapp'ta erişim sorunu meydana geldi. Whatsapp kullanıcıları kısa sürede, durumla alakalı Twitter'da binlerce tweet attı. Peki Whatsapp çöktü mü? Whatsapp neden çalışmıyor?

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Dünyanın birçok yerinde Whatsapp'a erişim sorunu yaşanıyor.

Konuyla alakalı Twitter'dan paylaşım yapan kullanıcılar gerek mobil veriden gerekse WİFİ üzerinden Whatsapp'a erişemediklerini aktardı.

Çok sayıda kullanıcı, Whatsapp'ın çöktüğüne dair paylaşım yaptı. Ancak konuyla alakalı yetkili isimlerden henüz açıklama gelmedi.

Whatsapp, Instagram, Facebook gibi çok sayıda kullanıcısı olan uygulamalarda zaman zaman erişim sorunu yaşanıyor.

