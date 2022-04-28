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Whatsapp çöktü mü? 28 Nisan Whatsapp neden çalışmıyor?

28.04.2022 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerin en çok kullanılan uygulamalarının başında gelen Whatsapp'ta erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar bunun üzerine, "Whatsapp çöktü mü?", "Whatsapp neden çalışmıyor?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

Whatsapp çöktü mü? 28 Nisan Whatsapp neden çalışmıyor?

Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından biri olan Whatsapp'ta erişim sorunu meydana geldi. Whatsapp kullanıcıları kısa sürede, durumla alakalı Twitter'da binlerce tweet attı. Peki Whatsapp çöktü mü? Whatsapp neden çalışmıyor?

Whatsapp çöktü mü? Whatsapp neden çalışmıyor?

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Dünyanın birçok yerinde Whatsapp'a erişim sorunu yaşanıyor.

Whatsapp çöktü mü? Whatsapp neden çalışmıyor?

Konuyla alakalı Twitter'dan paylaşım yapan kullanıcılar gerek mobil veriden gerekse WİFİ üzerinden Whatsapp'a erişemediklerini aktardı.

Whatsapp çöktü mü? Whatsapp neden çalışmıyor?

Çok sayıda kullanıcı, Whatsapp'ın çöktüğüne dair paylaşım yaptı. Ancak konuyla alakalı yetkili isimlerden henüz açıklama gelmedi.

Whatsapp çöktü mü? Whatsapp neden çalışmıyor?

Whatsapp, Instagram, Facebook gibi çok sayıda kullanıcısı olan uygulamalarda zaman zaman erişim sorunu yaşanıyor.

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whatsapp
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