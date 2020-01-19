WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'ta fotoğraf ve video neden gönderilmiyor?

WhatsApp çöktü mü? Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden fotoğraf, video ve ses kaydı gönderilmediğini fark edenler, sosyal medyadan 'Whatsapp çöktü' paylaşımlarında bulunuyor. Whatsapp'ta global çapta bir sorunda yaşanıyor. Türkiye dahil Avrupa'da ağırlıklı olarak erişim sorunu yaşanıyor.
WhatsApp'a ulaşım sorunu özellikle; İngiltere, Fransa, İspanya'da görülüyor.
Aksaklığa neyin sebep olduğu ve sorunun ne kadar süreceği bilinmiyor.
İşte Whatsapp 'ın çöktüğüne yönelik sosyal medya hesaplarından yapılan bazı paylaşımlar:
Whatsapp yine çöktü. Önce bir olay olması gerekmiyor muydu? Durduk yere whatsapp mı çöker kardeşim.
Whatsapp yine çöktü. Sabahtan beri fotoğraf gitmiyor gelmiyor.
Şu whatsapp Facebook un eline geçtiğinden beri çekmediği eziyet kalmadı. Şu an itibari ile yine mesaj haricinde gönderi yapamıyorsun.
Okuyucu Yorumları 0 yorum