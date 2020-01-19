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  4. WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'ta fotoğraf ve video neden gönderilmiyor?

WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'ta fotoğraf ve video neden gönderilmiyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.01.2020 15:56 | Son Güncelleme

WhatsApp çöktü mü? Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın çöktüğü iddia ediliyor. Whatsapp üzerinden, fotoğraf, video ve ses kaydı gönderilmediğini fark eden vatandaşlar, sosyal medyadan 'Whatsapp çöktü' paylaşımlarında bulunuyor.

WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'ta fotoğraf ve video neden gönderilmiyor?

WhatsApp çöktü mü? Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden fotoğraf, video ve ses kaydı gönderilmediğini fark edenler, sosyal medyadan 'Whatsapp çöktü' paylaşımlarında bulunuyor. Whatsapp'ta global çapta bir sorunda yaşanıyor. Türkiye dahil Avrupa'da ağırlıklı olarak erişim sorunu yaşanıyor.

BATI AVRUPA'DA DA WHATSAPP'A ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR

WhatsApp'a ulaşım sorunu özellikle; İngiltere, Fransa, İspanya'da görülüyor.

WHATSAPP'TA SORUN NE ZAMAN DÜZELECEK?

Aksaklığa neyin sebep olduğu ve sorunun ne kadar süreceği bilinmiyor.

İşte Whatsapp 'ın çöktüğüne yönelik sosyal medya hesaplarından yapılan bazı paylaşımlar:

Whatsapp yine çöktü. Önce bir olay olması gerekmiyor muydu? Durduk yere whatsapp mı çöker kardeşim.

WhatsApp fotoğraflarım gitmiyor tek sorun yaşayan ben miyim?

WhatsApp media içeriği gönderemeyen başka birileri var mı?

Whatsapp yine çöktü. Sabahtan beri fotoğraf gitmiyor gelmiyor.

Şu whatsapp Facebook un eline geçtiğinden beri çekmediği eziyet kalmadı. Şu an itibari ile yine mesaj haricinde gönderi yapamıyorsun.

WhatsApp media içeriği gönderemeyen başka birileri var mı?

Whatsapp media sunucularında problem var. Herhangi bir media dosyası gönderip alamıyorsunuz.

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Whatsapp whatsapp çöktü mü

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