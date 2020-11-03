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WhatsApp depolama yönetimi özelliği devreye giriyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.11.2020 14:57 | Son Güncelleme

WhatsApp depolama yönetimi konusunda yeni bir adım attı. WhatsApp yaptığı paylaşım ile WhatsApp depolama yönetimi özelliğini devreye aldığını duyurdu. WhatsApp'ın depolama yönetimi özelliği sayesinde WhatsApp hafıza dolu uyarısına karşı kullanıcılara yeni bir yol sunulacak.

WhatsApp depolama yönetimi özelliği devreye giriyor!

WhatsApp Android ve iOS kullanıcılarının daha iyi bir deneyim sağlayabilmesi için platformunu güncellemeye devam ediyor. Daha önce süreli mesajlar özelliğini kendi sayfasına ekleyen ve süreli mesajlar hakkında bilgi sunan WhatsApp, şimdi ise yeni bir adım daha atıyor. Fakat WhatsApp'ın yeni adımı daha çok çoğu kişinin canını sıkan WhatsApp depolama yönetimi konusunda.

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WHATSAPP DEPOLAMA YÖNETİMİ SUNUYOR

WhatsApp depolama yönetimi özelliğini resmen duyurdu. WhatsApp'ın hem YouTube kanalından hem de Twitter hesabından duyurduğu bu faydalı özellik ile birlikte WhatsApp kullanıcıları WhatsApp'tan gelen içeriklerin ne kadar yer kapladığını görebilecek. WhatsApp bu noktada kullanıcılara yardımcı olarak 5 MB'dan büyük dosyaları, kişilere ayrılan depolama alanlarını gösterecek. Bu araç sayesinde istenmeyen dosyalar kolayca hafızadan silinebilecek. Böylece WhatsApp hafıza dolu uyarısına karşı WhatsApp içinde bir çözüm yolu sağlanacak ve üçüncü parti bir uygulama gerek kalmadan depolamada yer açılacak.

WhatsApp depolama yönetimi

WHATSAPP DEPOLAMA YÖNETİMİ NASIL KULLANILACAK?

WhatsApp depolama yönetimini kullanmak için Ayarlar > Veri ve Saklama Alanı Kullanımı > Depolamayı Yönet yolunu izlemek yeterli olacak. Ancak WhatsApp'ın özelliği henüz herkes için yayınlanmış değil. Kısa zaman içerisinde WhatsApp depolama yönetimi özelliğinin herkese gelmesi bekleniyor.


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