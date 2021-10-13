WhatsApp dolandırıcıların yeni merkezi olabilir

Bir annenin kızından WhatsApp mesajı alması üzerine başlayan dolandırıcılık olayı ise ilginç yerlere doğru gitti. İskoçya’da yaşanan olay herkese örnek olabilecek nitelikte.

Ancak dolandırıcılar bu defa sert kayaya çarptı. Dolandırıcılar bir anneye sanki kızından geliyormuş gibi mesaj attı. Mesajın ilerleyen bölümlerinde anneden para talep edildi.

iPHONE ALACAĞINI SÖYLEDİ

Anne kızından gelen bu mesajlara ilk etapta inandı. Ancak sonradan onu hemen arayıp bilgi almak istedi. Dolandırıcılar buna elbette yanaşmadı. Konuşmada kızı iPhone alacağını ve para gerektiğini söylüyordu. Bu duruma şaşıran anne uyanık davrandı. Böylece büyük bir dolandırıcılık faaliyetinin önüne geçilmiş oldu.

Yaşanan bu olay ile birlikte birçok kişi tedirgin oldu. Dolandırıcılar gördüğünüz üzere akıllara durgunluk verecek boyutta yöntemlere başvurabiliyor. Bu tür yöntemler bazen WhatsApp üzerinden denenirken kimi zaman Facebook ile yapılıyor. Kısacası dolandırıcılar hiç rahat durmuyor. WhatsApp dolandırıcıların yeni yöntemi herkese pes artık dedirtti.

Başka bir adam ise benzer bir durum yaşadı. Oğlundan mesaj geldiğini sanan bir baba gerçekten de para göndermeye çalıştı. Ancak onun 2 bin sterlin göndermesine banka engel oldu.

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