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WhatsApp Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte çalıştı, 'Evde Hep Birlikte' çıkartmalarını yayınladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.04.2020 18:07 | Son Güncelleme

WhatsApp, Dünya Sağlık Örgütü ile iş birliği çerçevesinde yeni çıkartmalarını duyurdu. WhatsApp'ın yeni çıkartmaları koronavirüse karşı insanların Evde Kal'malarını ve koronavirüse karşı önlem almalarını eğlenceli bir dil ile anlatıyor. Peki WhatsApp Evde Hep Birlikte çıkartmaları nasıl indirilir?

WhatsApp Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte çalıştı, 'Evde Hep Birlikte' çıkartmalarını yayınladı!

WhatsApp koronavirüs ile mücadelede etkin bir rol alıyor. Bir iletişim uygulaması olmasına rağmen, milyonlarca insanın uğrak yeri olan WhatsApp bu anlamda büyük önem taşıyor. Bunun da farkında olan uygulamanın geliştiricileri ve Dünya Sağlık Örgütü, milyonlarca kişinin kullandığı uygulamada koronavirüse karşı bilinçlendirme çalışmaları yapmak üzere kollarını sıvadı. Çalışmaların ilk ürünü olan Evde Hep Birlikte çıkartmaları ise bugün yayınlandı.

WHATSAPP KORONAVİRÜS İÇİN ÇIKARTMALAR SUNDU

WhatsApp'ın koronavirüse karşı oluşturduğu çıkartmalar oldukça renkli ve eğlenceli gözüküyor. Fakat bu çıkartmaların hepsinin kendilerine has bir amacı var. Örneğin; çıkartmalardan birisi el yıkama konusuna önem verirken, diğer bir çıkartma ise tokalaşma ve sosyal mesafeye dikkat çekiyor. Evde Hep Birlikte çıkartmaları İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Rusça, İspanyolca, Arapça, Endonezyaca ve tabi ki Türkçe dil seçeneklerine sahip.

evde hep birlikte whatsapp

'ÇIKARTMALAR TÜM ENGELLERİ AŞABİLİR'

WhatsApp Evde Hep Birlikte adlı çıkartmaları için blog yazısında insanların COVID-19 salgını ve ötesinde bağlantıda kalmasına yardımcı olacak 'Evde Hep Birlikte' çıkartma paketi için Dünya Sağlık Örgütü ile çalışmaktan heyecan duyduklarını söyledi ve ekledi; ''Çıkartmalar komik, eğitici ve evrensel olarak dil, yaş ve diğer engelleri aşabilir.'' Peki WhatsApp Evde Hep Birlikte çıkartmaları nasıl indirilir?

WHATSAPP EVDE HEP BİRLİKTE ÇIKARTMALARI NASIL İNDİRİLİR?

  • WhatsApp'ta bir sohbet açın.
  • Yazma bölümündeki Çıkartmalar tuşuna basın.
  • Sağ taraftaki ekle simgesine tıklayın.
  • Karşınıza çıkan çıkartmalardan 'Evde Hep Birlikte' seçeneğini bulun ve yanındaki indir tuşuna basın.
  • Çıkartmalarınız WhatsApp'a eklenecektir. İstediğiniz zaman kullanabilirsiniz.
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