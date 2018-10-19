WhatsApp ekibi yeni özellikler üzerinde çalışıyor

Dünyanın en popüler çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bünyesine kattığı yeni özelliklerle gelişmeye devam ediyor. Şimdi de, ekibin platform için üzerinde çalıştığı üç yeni özellik ortaya çıktı.

Bunlardan ilki, rahatsız etme moduna uyumluluk. Android telefonların pek çoğunda bulunan bu özellik aktif hale getirildiğinde, uygulamaların üzerinde bildirim sayısı yazmıyor ve kullanıcının dikkati dağılmıyor. Yapılan son yenilikle beraber, uyumluluk otomatik hale getirilmiş ve mod açık olduğunda WhatsApp da buna artık doğrudan uyum sağlayacak.

Tatil modu ise hala üzerinde çalışılan bir özellik. Bu modu açtığınızda, sessize aldığınız sohbetlerin arşivlenmeye başladığını göreceksiniz. Muhtemelen kullanıcıların mümkün olduğunca az rahatsız olmaları isteniyor ki; bu da uygulama ekranına girildiğinde dahi istenmeyen mesajların görülmemesiyle sağlanacak.

Son yenilik ise hesap bağlantısı tarafında. Bildiğiniz gibi şu anda hesabınızı başka hesaplarla ilişkilendirmenin bir yolu yok. Ancak bu durum kısa süre içinde değişecek. Artık Facebook/Instagram hesaplarımızı birleştirebileceğiz.

Özelliklerin ne zaman yayınlanacağı hakkında ise henüz bir bilgi yok.

General Mobile GM 9 Pro inceleme

