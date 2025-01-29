WhatsApp, kullanıcılarına artık görüşmeler sırasında ekranlarını karşı tarafa paylaşma özelliği sunmaktadır. Bu özellik sayesinde arkadaşlarınızla bir proje üzerinde çalışırken veya iş toplantılarında sunum yapılabilmektedir. Ekran paylaşımı, birkaç adımda pratik bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Bu özelliğin iletişimde etkileşimi daha verimli hâle getirildiği iddia edilmekte, farklı kullanım senaryolarına yönelik tasarlandığı belirtilmektedir.

WhatsApp ekran paylaşımında ses gitmiyor, ne yapmalıyım?

WhatsApp ekran paylaşımı ses gitmiyor sorunu ve çözümü genellikle teknik veya ayar kaynaklı olabilir. Bu sorunla karşılaştığınızda aşağıdaki adımları takip ederek çözüm bulabilirsiniz:

1. Ses ayarlarını kontrol edin

Ekran paylaşımı yaparken sesin karşı tarafa gitmesi için WhatsApp’ın ses paylaşımını doğru şekilde ayarladığınızdan emin olun. Cihazınızın ses ayarlarından mikrofon ve hoparlör izinlerini kontrol edin.

2. Mikrofon izinlerini verin

Telefonunuzun mikrofon izinlerini kontrol edin. Bazı cihazlarda, WhatsApp’ın ekran paylaşımı sırasında mikrofon erişimi gerektiği için izin vermediğinizde ses gitmeyebilir.

Ayarlar > Uygulama İzinleri > Mikrofon bölümünden WhatsApp’a mikrofon izni verin.

3. Bildirim ve ses izinlerini kontrol edin

WhatsApp’ın bildirim ve ses izinlerinin aktif olup olmadığını kontrol edin. Bu izinler ekran paylaşımı sırasında ses iletimi için önemlidir.

Ayarlar > Uygulama İzinleri > Bildirimler > WhatsApp’ı kontrol edin.

4. WhatsApp uygulama güncellemelerini kontrol edin

WhatsApp’ın ekran paylaşımı özelliği güncellemelerle birlikte iyileştirmeler alabilir. Uygulama güncel mi kontrol edin.

Uygulama mağazasından WhatsApp’ı güncelleyin.

5. Telefonu ve uygulamayı yeniden başlatın.

Telefonunuzu ve WhatsApp uygulamasını yeniden başlatın. Bazen küçük teknik sorunlar bu basit işlemle çözülebilir.

6. Bluetooth veya diğer bağlantıları kesin

Eğer bir Bluetooth hoparlör veya başka bir ses çıkış cihazı kullanıyorsanız, ekran paylaşımı sırasında sesin doğru şekilde aktarılması için bu bağlantıları kesmeyi deneyin.

Bu adımları takip ederek WhatsApp ekran paylaşımı sırasında ses gitmeme sorununu çözebilirsiniz. Eğer hâlâ çözüm sağlanamıyorsa, cihazınızdaki yazılım güncellemelerini veya WhatsApp’ın resmî destek kanallarını kontrol etmeniz faydalı olabilir.