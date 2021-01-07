WhatsApp, Facebook ile daha fazla kullanıcı bilgisi paylaşmaya hazırlanıyor

Kullanıcılarına ait kişisel bilgilerde ilgili kurallarını güncelleyen iletişim uygulaması Whatsapp, Şubat ayından itibaren aynı sosyal iletişim ağı içindeki Facebook şirketleriyle, kullanıcılarına ait daha fazla özel bilgi paylaşabilecek.

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'in dev bir ticari iletişim ağı oluşturma stratejisi doğrultusunda güncellenen kurallara göre, kullanıcıların birbirleriyle yaptığı özel görüşmeler Facebook ile paylaşılmasa da ticari bilgilerin verilerin paylaşılmasının yolu açılmış olacak.

WhatsApp sözcüsü konuyla ilgili soruları yanıtlarken, "2020 Ekim'inde çizilen WhatsApp iş vizyonunun bir parçası olarak, küçük işletmelerin daha başarılı olabilmesini sağlamak için, hizmet ve özel bilgilere ilişkin politikamızı güncelliyoruz" dedi.

Uygulama 2020'nin Temmuz ayında yaptığı güncelleme ile kullanıcılarına veri paylaşımından muaf olmayı seçmeleri için 1 y süre vermişti. Son güncelleme ile tercih imkanı ortadan kalkıyor.

Kuralları kabul etmeyenler ne yapacak?

Yeni kuralların kullanıcılar tarafından da onaylanması, WhatsApp'ı kullanmayı sürdürmek isteyenler için zorunlu.