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WhatsApp Filistinli gazetecilerin hesaplarını engelliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 15:37 | Son Güncelleme

İsrail'in geçen hafta düzenlediği Gazze saldırıları sırasında WhatsApp'tan "hizmet politikalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle telefon numaralarının kullanıma yasaklandığı" mesajı alan Filistinli gazeteciler duruma tepki gösterdi - AFP'nin Gazze'deki foto muhabiri Said el-Hatib: - "Uygulamanın hizmet koşullarını ihlal etmedim. Gazetecilerin hesapları keyfi şekilde kapatılıyor" - AA'nın Gazze'deki muhabirlerinden Mustafa Habbuş: - "Politik bir faaliyetim yok. WhatsApp aracılığıyla insanları yönlendirmiyorum. Uygulamayı Gazze'de tansiyonun yükseldiği son olaylarda bölgedeki AA ekibiyle bilgi paylaşımında bulunmak ve iletişim kurmak için kullandım"

NUR EBU IYŞE - Dünyanın popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, son günlerde onlarca Filistinli gazetecinin hesaplarını engelledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp, Filistinli gazetecilere ait telefon numaralarının engellenme gerekçesini "hesap etkinlikleri ve hizmet koşullarını ihlal etmek" olarak açıkladı.

Facebook'un da bir ayı aşkın süredir Filistinli gazetecilere veya yerel basın kuruluşlarına ait yüzlerce hesabı engellediği belirtildi.

"Ultra Palestine" sitesi editörü Mücahid Beni Muflih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 senedir kullandığı kişisel WhatsApp hesabının geçen cuma günü engellediğini söyledi.

İsrail'in geçen hafta düzenlediği Gazze saldırılarının son gününde WhatsApp'tan "telefon numarasının hizmet politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle kullanıma yasaklandığı" mesajı aldığını aktaran Beni Muflih, WhatsApp yetkilileriyle iletişime geçtiğinde kendisine "hesabıyla ilgili birçok şikayet olduğu ancak tarafların gizliliğini korumak için bu şikayetlerin niteliğini açıklayamayacakları" cevabı verildiğini anlattı.

Son İsrail saldırıları sırasında kişisel hesabını basın çalışmaları için kullandığına dikkati çeken Filistinli gazeteci, "Her zaman olduğu gibi, bilgileri habercilerin olduğu gruplarla paylaşmak ve olayların takibi konusunda meslektaşlarımızla iletişim kurmak için çalıştık." dedi.

- WhatsApp'ın engellemeleri keyfi

AFP'nin Gazze'deki foto muhabiri Said el-Hatib de WhatsApp'ın kişisel hesabını herhangi bir gerekçe göstermeden engellediğini belirtti.

Hesapların kapatılma nedenine ilişkin WhatsApp'ın sunduğu iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydeden Hatib, "Uygulamanın hizmet koşullarını ihlal etmedim. Gazetecilerin hesapları keyfi şekilde kapatılıyor." ifadelerini kullandı.

AA'nın Gazze'deki muhabirlerinden Mustafa Habbuş da İsrail'in son saldırıları sırasında kişisel hesabının engellendiğini ifade etti.

Habbuş, "Şirket yetkilileri, gazetecilerin hesaplarına ilişkin kimliğini vermedikleri kişiler tarafından bazı bildirimler aldıklarını belirterek, hesapların bu yüzden engellendiğini söylüyor." diye konuştu.

- "Engellemeler Facebook politikasının bir uzantısı"

Yasağın Filistinlilerin sesinin duyurulmasını engellemeye çalışan "Facebook politikası"nın bir uzantısı olduğunu dile getiren Habbuş, "Politik bir faaliyetim yok. WhatsApp aracılığıyla insanları yönlendirmiyorum. Uygulamayı Gazze'de tansiyonun yükseldiği son olaylarda bölgedeki AA ekibiyle bilgi paylaşımında bulunmak ve iletişim kurmak için kullandım." dedi.

Habbuş ayrıca bu durumu Gazze'de yaşanan olayları dünyaya duyurmaya çalışan Filistinli gazetecilere karşı "tehlikeli bir ihlal" olarak nitelendirdi.

- "İsrail, Filistin içerikli haber ve paylaşımlara kısıtlama getirmeye çalışıyor"

Batı Şeria merkezli Sada Social Merkezi Müdürü İyad Rufai, Gazze'de tansiyonun yükseldiği geçen haftaki İsrail saldırıları sırasında onlarca gazetecinin hesabının engellendiğini söyledi.

Merkezin yasakla ilgili WhatsApp yönetimi ile iletişime geçtiğini kaydeden Rufai, "Şirket, engellenen numaraları yeniden inceleme ve araştırmaya hazır olduğunu iletti." diye konuştu.

Rufai ayrıca hesapları yasaklanan gazetecilerin bir listesini WhatsApp yönetimine göndereceklerini belirterek, "İşgalci İsrail, internette ve tüm sosyal medyada Filistin içerikli haber ve paylaşımlara kısıtlama getirmeye çalışıyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Facebook Filistinli gazeteciler Whatsapp

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