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WhatsApp Google'da sıralanan telefon numaraları için ilk adımı attı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.06.2020 09:32 | Son Güncelleme

WhatsApp'ın 'sohbet etmek için tıklayın' özelliği yüzünden yüz binlerce WhatsApp kullanıcısının telefon numarası Google aramalarında görüntülenmişti. Facebook 'bu bir hata değil' dese de yaşananlar hiç öyle bir izlenim vermedi. WhatsApp telefon numaraları sorununu çözdü.

WhatsApp Google'da sıralanan telefon numaraları için ilk adımı attı!

WhatsApp telefon numaralarıyla sohbet etmeye imkan sağlıyor biliyorsunuz. Bu sayede insanlar birbirlerini ekleyebiliyor ve hemen yeni bir sohbete başlayabiliyorlar. Fakat WhatsApp'ın özellikle işletmeler için başka bir çözümü daha var. O çözüm ise telefon numarası gerektirmiyor. Özellikle işletmelerin kullandığı 'sohbet etmek için tıklayın' seçeneği, kişilerin tek bir tık ile sosyal medya uygulamasından iletişime geçmelerine imkan tanıyor. Ancak son zamanda bu özelliğin adı çok tepki çeken bir olaya karıştı.

OLAY BÖYLE KAPANMADI

O olayı ortaya çıkartan isim ise 'hata avcısı' diye bilinen Athul Jayaram'dı. Jayaram, 'sohbet etmek için tıklayın' özelliğini kullanan kişilerin telefon numaralarının Google arama sonuçlarında yayınlandığını gördü. Bunu Facebook'a bildiren hata avcısı, Facebook'tan 'bu bir hata değil' yanıtı almıştı. Herkes olayın böylece kapanacağını düşünüyordu ancak gelen tepkilerden midir bilinmez WhatsApp bu 'hata olmayan hata' hakkında bir adım atmaya karar verdi.

WhatsApp numaralar

WHATSAPP DOĞRULADI

TechCrunch'ın paylaştığı bir habere göre, WhatsApp söz konusu hata üzerinde geçtiğimiz salı günü bazı çalışmalar yaptı ve sorunu giderdiğini doğruladı. Yani bundan böyle Google arama sonuçlarında WhatsApp telefon numaraları çıkmayacak. Böylece kullanıcıların gizliliği geç de olsa korunmuş olacak.

YİNE DE SORUNLAR OLABİLİR

WhatsApp neden bu kadar geç kaldı anlamak güç. Zira, aradan geçen onca zaman diliminde arama sonuçlarında çıkan telefon numaraları birileri tarafından kaydedilmiş olabilir. Bu da sorun çözülse dahi çeşitli gizlilik sorunlarına yol açabilir.

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