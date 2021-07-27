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Whatsapp grup sohbetleri yeni güncellemeler aldı

27.07.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Whatsapp’taki grup görüşmesi özelliği yeni bir yükseltme alıyor. Özellik yalnızca yeni bir görünüme sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda işlevselliği de güncelleniyor.

Whatsapp grup sohbetleri yeni güncellemeler aldı

Şirket, bu haftanın başlarında bir çağrıya katılmayı çok daha kolay hale getiren güncellemeleri duyurdu. İşte değişen her şey.

WHATSAPP'TAN DEVAM EDEN ARAMAYA KATILMA ÖZELLİĞİ

Daha önce, bir kullanıcı bir grup aramasını kaçırdıysa, aramaya başkaları tarafından tekrar eklenmedikçe sohbete katılamazdı. Şimdi bu durum değişiyor. Kullanıcılar “Aramalar” sekmesinden devam eden bir aramaya katılabilecek. Halen devam etmekte olan bir aramaya katılmayan herhangi bir grup üyesi, sadece sohbetin üzerine grup aramasına girebilecek.

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Daha önce olduğu gibi, aramalar yapıldığında grubun her bir üyesine çağrı gidecek. Buradaki yenilik, birisinin aramayı yanıtladığı anda tüm ekranı kaplayacak olması. Daha fazla üye grup aramasını yanıtladıkça, onlar da ayrı pencerelere eklenecek. Arama çağrısı birkaç dakika boyunca devam edecek ve ardından aramaya katılmayan herkes ‘Çağrılar‘ sekmesine tıklayarak devam eden aramayı görebilecek.

Bu büyük değişikliklerin yanı sıra grup arama penceresi yeni bir görünüme kavuştu. Ekrandaki sessize alma, kamera değiştirme, videoyu açma/kapatma ve aramayı reddetme işlev düğmeleri artık altta kayan bir görev çubuğuna yerleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp
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