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WhatsApp gruplarından haberleşip anlaşıyorlar: Antalya'da görenleri şaşkına çeviren manzaralar! Ruslar ve Ukraynalılar korsan taksiciliğe başladı

13.08.2023 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Savaştan kaçıp birçok Rus ve Ukraynalı Antalya'yı mesken tuttu. Bu durumdan emlak sektörünün ardından taşımacılık da etkilenmeye başladı çünkü kentteki kimi Rus ve Ukraynalılar korsan taksiciliğe, kurdukları WhatsApp grubu üzerinden haberleşerek taşımacılık yapmaya başladı. O kadar ki karekodlar oluşturup aydınlatma direklerine, duraklara asıyorlar. Duruma ilginç bir örnek de Ukrayna plakalı bir çekicinin Ukrayna plakalı bir aracı taşıması oldu.

WhatsApp gruplarından haberleşip anlaşıyorlar: Antalya'da görenleri şaşkına çeviren manzaralar! Ruslar ve Ukraynalılar korsan taksiciliğe başladı

Onları cezalar durdurmuyor, WhatsApp grupları kurup korsan taşımacılık yapıyorlar... Savaştan kaçan Rus ve Ukraynalıların en yoğun bulunduğu Antalya'dan ilginç manzaralar gelmeye başladı. Alanya'da Ukrayna plakalı bir çekici, arıza yapan Ukrayna plakalı otomobili taşırken görüldü ve araç bağlandı.

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Rusya-Ukrayna savaşı sonrası iki ülkeden Antalya'ya gelenlerin ve yerleşik yaşama geçenlerin nüfusu 100 bini aştı. Göç nedeniyle birçok sektörde ve kent ekonomisindeki olumlu yansımaların yanı sıra, birçok olumsuzluk da yaşanıyor. Turizm sektöründe otelcilerin gündeme getirdiği, Rus ve Ukraynalıların evlerini günlük, haftalık apart, pansiyon gibi kayıt dışı kiraya vermesi sorununa, bu kez kaçak taksicilik yapan, hatta yabancı plakalı çekiciyle hizmet verenler eklendi.

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KAÇAK TAKSİCİLİK, EMLAKÇILIK YAPIYORLAR

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, yerleşik Rus ve Ukraynalıların kendi aralarında taksicilik yapmaya başladıklarını belirterek, “Alanya'daki oda başkanımız bunların kendi transferlerini kendilerinin yaptığını, kendi plakalarıyla cirit attıklarını aktardı. Bizde resimleri de var. Şu an taksicilik de, emlakçılık da yapıyorlar. Kendi aralarında WhatsApp grupları var, bu gruplardan alışverişi, ev kiralamalarını kendileri yapıyor. Türk vatandaşlarına iş bırakmıyorlar. Emlakçılar odası başkanımız, bu konuda Vergi Dairesi Başkanlığı ile ciddi bir çalışma yapıyor. Hatta bunlara yönelik baskın ve denetimler de yapılıyor ama kanunların verdiği yetkilere göre uygulanan cezalar çok caydırıcı olmuyor. O yüzden işlerine devam ediyorlar. Bu tür nedenlerle esnafımız mağdur oluyor" dedi.

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Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş sonrası iki ülkeden yabancı yerleşimin hızlı artığını söyleyen Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, “Rusya'dan savaşmamak, Ukrayna'dan can havliyle geldiler. Belirli parayla geldiler ve ellerindeki kaynakları harcadılar. Kaynaklar bittikten sonra evde kuaförlükten yemek yapıp satmaya, Rus veya Ukrayna plakalı araçlarıyla taksicilikten emlakçılığa hepsi bir arayış içine girdi. Bu durumdan ilk başta etkilenen sektörlerden biri de taşımacılık sektörü. Bunlar kendi aralarında WhatsApp grubu kurmuş. Buradan haberleşme sağlayıp taşımacılık yapıyorlar. Hatta Alanya'da bazı sokaklardaki aydınlatma direkleri, otobüs duraklarına taksi için karekod oluşturup, asmışlar. Aslında bunların birçoğunun oturma izin süreleri de bitmiş, araçların giriş çıkış süreleri geçmiş. Denetimler de bunlar çıkıyor. Bağlanan araçlar oldu, trafik para cezaları uygulanıyor" diye konuştu.

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UKRAYNA PLAKALI ÇEKİCİ, UKRAYNA PLAKALI OTOMOBİLİ ÇEKMİŞ

Kaçak taksicilik yapan çok sayıda Rus ve Ukrayna plakalı aracın tespit edildiğini bildiren Ali Akkaya, geçen günlerde çok ilginç bir şeyle karşılaştıklarını belirterek, “Alanya'da cadde üzerinde Ukrayna plakalı bir çekici, Ukrayna plakalı bir otomobili taşıyordu. Çekici çok ilginçti. Ukrayna plakalı bir çekiciyi, Ukrayna plakalı otomobili çekerken belirledik. Önce sigorta şirketinin göndermiş olabileceği düşünüldü, sonra yasak olduğu belirlendi ve araç bağlandı. Sonra bir daha piyasada gözükmedi. Bu konulara ilişkin esnek davranılmamasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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(DHA)

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antalya korsan taksi

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